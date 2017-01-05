В Новый год на дорогах Таиланда погибли 478 человек

Прошедший Новый год стал худшим по числу аварий с летальным исходом за последние 10 лет.

5 Января 2017 15:19:28

Последствия дорожной аварии на Пхукете 1 января. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Официальные лица подвели итоги «Семи дней опасности» на дорогах Таиланда. Несмотря на принятые меры, за период с 29 декабря по 4 января, в дорожных авариях погибло 478 человек, что стало худшим результатом за десятилетие (два человека погибли на Пхукете). Общее число официально зарегистрированных ДТП – 3919, количество раненых – 4128 человек, сообщает Bangkok Post.

Больше трети аварий (36,6%) произошло в результате вождения в пьяном виде, на втором месте идет нарушение скоростного режима (31,31%). В 81,82% случаев среди участников ДТП было одно или несколько двухколесных транспортных средств. Чаще всего аварии происходили на скоростных магистралях (61,78%), самое аварийное время – с 4 утра до 8 утра (29,24% аварий). Больше половины погибших (52,22%) были лицами трудоспособного возраста.

Аварий с летальным исходом не было только в четырех провинциях: Мэ-Хонг-Сон, Яла, Ранонг и Сатун. Самыми аварийными стали провинции Удон-Тхани и Чианг-Май (как по числу ДТП, так и по количеству раненых). Больше всего погибших было в провинции Чонбури, где находится курортная Паттайя.

Самым плохим днем по сумме всех показателей стало 31 декабря: 757 аварий, 86 погибиших, 800 раненных.

Заместитель министра внутренних дел Сутхи Макбун заявил, что из событий семи новогодних дней будут извлечены уроки и ответственные лица примут меры по повышению безопасности на дорогах во время празднования Сонгкрана, когда в стране также будут объявлены «Семь дней опасности». В этот раз, по его словам, полиция проверила 4,4 млн транспортных средств и привлекла к ответственности за нарушение ПДД более 727 тыс. человек.

Напомним, ежегодно во время новогодних праздников на тайских дорогах погибает более 300 человек. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2012 году, когда в дорожных авариях погиб 321 водитель и пассажир. В прошлом году новогодняя неделя унесла 380 жизней.