В новогодних авариях на Пхукете погибли два человека, 81 человек ранен

Власти Пхукета подвели итоги «Семи дней опасности» на дорогах. Новогодняя неделя повышенной аварийности завершилась 4 января.

5 Января 2017 11:24:22

Фото: Таньялак Сакут

За семь дней с 29 декабря по 4 января в дорожных авариях на Пхукете погибли два человека, еще 81 человек получил травмы. Такие данные содержатся в итоговом отчете пхукетского офиса Департамента по предотвращения и смягчения последствий бедствий (тайский аналог МЧС). Оба ДТП с летальным исходом произошли 1 января, иностранцев среди погибших нет.

Годом ранее за новогодние «Семь дней опасности» на Пхукете погибли 7 человек, 75 получили травмы. За год до этого – 2 человека погибли и 45 пострадали.