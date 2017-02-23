В небе над озером: Клуб заводчиков попугаев на Пхукете

«Новости Пхукета» заглянули на одну из встреч клуба Free Flying Phuket, члены которого настолько хороши в дрессуре попугаев, что без опаски отпускают своих питомцев полетать.

1 Марта 2017 10:45:12

Певчие птицы – особенно краснощекие бюльбюли – пользуются большой популярностью у тайцев в качестве домашним питомцев, и на острове даже проходят соревнования среди владельцев таких птах. Вы наверняка не раз их видели, поющими в изящных деревянных клетках. Однако есть на острове поклонники и других птиц, в том числе таких, которых можно держать и без клеток. Речь, конечно же, о сообразительных и дружелюбных попугайчиках.

Любимое место встреч хозяев попугаев на Пхукете – это дамба Банг-Вад в Кату. Поклонники птиц регулярно собираются там, чтобы пообщаться друг с другом, а заодно дать своим питомцам возможность размять крылья и вдоволь полетать над озером и полями для гольфа. Владельцы птиц знают, что те к ним вернутся, а потому ничуть не беспокоятся и наслаждаются компанией друг друга. А заодно делают совершенно потрясающие фотографии нарядных попугаев.

На одной из недавних встреч у дамбы удалось побывать и мне. В тот день на берегу озера собралось более трех десятков местных жителей и их пернатых друзей. Название у этого клуба говорящее – Free Flying Phuket. Собственно, именно этим их попугаи на дамбе и занимались: летали в свое удовольствие и наслаждались свободой. В мой визит на дамбу примерно семь или восемь попугаев действительно сидели не в клетках, а на жердочках перед ними.

Основатель клуба – Тирават Линут или попросту Мэн, как он сам представляется. Говоря о Free Flying Phuket, он подчеркивает, что клубные встречи – это возможность не только хорошо провести время, но и поделиться знанием по уходу за птицами и дрессуре. Последнее принципиально важно, поскольку если попугая выпустить на волю просто так, то есть все шансы его больше никогда не увидеть.

«Наша цель – объединить поклонников попугаев во имя дружбы, веселья, обмена знаниями и новых знакомств», – говорит он, приглашая всех желающих присоединиться к встречам, которые проходят по средам и субботам с 17:30.

По словам Мэна, дамба Банг-Вад – идеальное место для птиц, поскольку там предостаточно открытого пространства, а вокруг – лишь зелень джунглей, вода и живописные пейзажи.

Как поясняет Тирават, перед тем, как попробовать отпустить птицу в свободный полет, необходимо убедиться, что питомец к этому готов.

«Птицы должны понимать базовые команды, такие как приказ вернуться к хозяину», – говорит Мэн.

«Чтобы все получилось, дрессуру надо начинать с самого раннего возраста», – добавляет он.

Действующий глава клуба Free Flying Phuket Анусорн Сарима рассказывает, что в сообщество входят владельцы самых разных попугаев.

«У нас несколько типов птиц: солнечные аратинги, плоскохвостые попугаи, южноамериканские ары, крайне сообразительные африканские серые попугали, несколько какаду и корелл», – перечисляет он.

«Мы с радостью поможем начинающим владельцам попугаев понять особенности поведения птиц, научиться следить за их здоровьем, выводить потомство. Многие из нас также разводят птиц: кто-то – неразлучников, другие – корелл или солнечных аратинг», – перечисляет он.

Стоимость попугая на рынке зависит от того, насколько редкой является порода. К примеру, синий или золотой ара обойдется примерно в 50 тыс. бат.

«Если о птицах заботились с раннего возраста, то они будут любить хозяина и будут привязаны к нему, как кошки», – говорит Анусорн.

В свою очередь Мэн отмечает, что самым популярным попугаем на Пхукете является солнечная аратинга с перьями, «разноцветными как радуга».

«Солнечные аратинги также очень умные и легко поддаются дрессуре. Однако, хоть эти птицы и не слишком большие, они очень шумные. По-настоящему громкие! Так что держать такого попугая в квартире не получится, постоянный шум будет весьма раздражать ваших соседей», – предупреждает Мэн.

«Уход за птицами – нетрудное дело. Им просто нужен чистый дом, хороший корм и любовь», – заключает он.