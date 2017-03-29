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В Накхон-Саване полицейский случайно подстрелил браконьера

Рыбак из Накхон-Савана был экстренно госпитализирован после того, как полицейский применил оружие при задержании.

Новости Пхукета

29 Марта 2017 15:18:09

Рыбак на озере Бынг-Борапхет. Фото: JJ Harrison / Wikimedia Commons
Рыбак на озере Бынг-Борапхет. Фото: JJ Harrison / Wikimedia Commons

Инцидент произошел на озере Бынг-Борапхет во второй половине дня вторника, 29 марта, сообщает Bangkok Post. Представители Департамента рыболовства и полиция получили сообщение о том, что на озере ведется браконьерский лов рыбы и на спидботе отправились искать нарушителей. Около 18:00 группа официальных лиц, которых сопровождал лейтенант полиции Качомсак Манипонг, обнаружила группу из восьми лодок-лонгтейлов с рыбаками.

По словам лейтенант Манипонга, когда спидбот приблизился к лодкам бранконьеров, один из рыбаков поднял из воды гребной винт лонгтейла, угрожая представителям закона. В ответ полицейский выстрели из дробовика в мотор лодки, но пуля срикошетила и попала в браконьяра. Сейчас пострадавший – некто Тхиен Луангвит – находится в реанимационном отделении больницы Nakhon Sawan Hospital. Когда он поправится, ему придется предстать перед судом по обвинению в ловле рыбы в запретной зоне.

Действия лейтенанта Манипонга должна оценить специальная комиссия. Офицер уже заявил, что действовал в рамках самообороны, а подстреленный им рыбак планировал скрыться с места преступления. Офицер подчеркнул, что промышляющие на озере Бынг-Борапхет браконьеры зачастую сами имеют огнестрельное оружие и даже гранаты для противодействия властям.

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