В национальном парке обнаружили нелегальные плантации гевеи

В понедельник, 30 января, власти Пхукета при поддержке военных приступили к ликвидации нелегальных каучуковых плантаций на территории национального парка Sirinart.

31 Января 2017 17:19:00

Самовольные посадки гевеи были обнаружены в тамбонах Тхепкрассаттри и Чернг-Талей в северной и центральной частях Пхукета. Общая площадь двух нелегальных плантаций составляла около 73 рай земли. При поддержке военных сотрудники Департамента национальных парков, Департамента Королевских лесных угодий и других ведомств приступили к расчистке плантаций.

Как пояснил глава национального парка Sirinarth Витун Детпрамуанпхон, вырубка незаконных посадок ведется таким образом, чтобы сократить вред для экосистемы. Деревья не старше семи лет вырубаются сразу. Из деревьев в возрасте от восьми до 19 лет вырубается 60%, а деревья от 20 лет и старше ведомство не трогает.

«Мы оставляем старые деревья, чтобы защитить почву. Но позже он все же будут вырублены, поскольку они были посажены незаконно», – объяснил Витун Детпрамуанпхон.