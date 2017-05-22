The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

В магазинах электроники в Central Festival изъяли контрафакта на 2 млн бат

Отдел полиции по борьбе с экономическими преступлениями и Департамент защиты интеллектуальной собственности провели проверку в отделе электроники торгового центра Central Festival на Пхукете.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Мая 2017 10:53:42

В ходе рейда в Central Festival были проверены 11 магазинов, включая Panhya shop, OA shop, Nice shop, Soni Ericson, Naza Phone, Sawasdee, Phuket Unlock, At One shop, OIL Mobile, I Mobile и PK.

По результатам проверки были изъяты более 520 единиц контрафактной продукции, такой как поддельные наушники Beats и JBL, колонки JBL и Boss, чехлы для мобильных телефонов с логотипами Louis Vuitton и Gucci, зарядные устройства Apple. Общая стоимость изъятой продукции составила 2 млн бат.

Полиция задержала 11 владельцев магазинов и предъявила им обвинения в торговле контрафактом. Имена задержанных правоохранители разглашать не стали. По закону им может грозить до 4 лет тюрьмы и/или до 400 тыс. бат штрафа.

Ранее аналогичные рейды прошли в Патонге. Там полиции изъяла более 10 тыс. единиц контрафакта на сумму свыше 20 млн бат.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
В результате взрыва в Бангкоке пострадали 20 человек
В результате взрыва в Бангкоке пострадали 20 человек
Рахманинова и Чайковского сыграют в Бангкоке
Рахманинова и Чайковского сыграют в Бангкоке
Лагуна готовится к первому гольф-турниру Singha Phuket Open
Лагуна готовится к первому гольф-турниру Singha Phuket Open
Журналисты нашли в Таиланде карри с рисом за 10 бат
Журналисты нашли в Таиланде карри с рисом за 10 бат
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Куда обращаться при укусе змеи?

Куда обращаться при укусе змеи?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.