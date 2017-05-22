В магазинах электроники в Central Festival изъяли контрафакта на 2 млн бат

Отдел полиции по борьбе с экономическими преступлениями и Департамент защиты интеллектуальной собственности провели проверку в отделе электроники торгового центра Central Festival на Пхукете.

22 Мая 2017 10:53:42

В ходе рейда в Central Festival были проверены 11 магазинов, включая Panhya shop, OA shop, Nice shop, Soni Ericson, Naza Phone, Sawasdee, Phuket Unlock, At One shop, OIL Mobile, I Mobile и PK.

По результатам проверки были изъяты более 520 единиц контрафактной продукции, такой как поддельные наушники Beats и JBL, колонки JBL и Boss, чехлы для мобильных телефонов с логотипами Louis Vuitton и Gucci, зарядные устройства Apple. Общая стоимость изъятой продукции составила 2 млн бат.

Полиция задержала 11 владельцев магазинов и предъявила им обвинения в торговле контрафактом. Имена задержанных правоохранители разглашать не стали. По закону им может грозить до 4 лет тюрьмы и/или до 400 тыс. бат штрафа.

Ранее аналогичные рейды прошли в Патонге. Там полиции изъяла более 10 тыс. единиц контрафакта на сумму свыше 20 млн бат.