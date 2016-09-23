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В Лагуне разыграли путевки на финал Faldo Series Asia

Напат «Той» Парамачаронрот триумфально завершил выступление на турнире по гольфу Faldo Series Thailand Championship – South 2016, прошедшем 9-11 сентября в гольф-клубе пхукетской Лагуны.

Новости Пхукета

27 Сентября 2016 10:17:00

Напат «Той» Парамачаронротнеудачно начал соревнования и допустим несколько ошибок на первых лунках, однако быстро справился с собой и провел остаток турнира практически безупречно.

В турнире сэра Ника Фальдо (подробнее читайте здесь) принимали участие спортсмены в возрасте до 21 года. Девушки соревновались в двух возрастных группах (до 16 и 21), а молодые люди – в трех (до 16, до 18 и до 21). Турнир проходил в три раунда по 18 лунок в каждом, а на кону была путевка на Faldo Series Asia Grand Final в Дананге (Вьетнам).

Одним из самых драматичных стало именно выступление 15-летнего Тоя, который оступился в самом начале и затем был вынужден отыгрываться. Воспитанник BISP Golf Academy на первой же лунке неожиданно показал тройной богги, а затем четверной на второй.

Казалось, что после этого Той из борьбы уже выбыл, но за оставшиеся 52 лунки первого дня он успел отыграться и завершил раунд за 71 удар, ровно на уровне паритета (пропустив вперед сразу шестерых соперников, но удержавшись в игре).

Впрочем, второй и третий дни турнира показали, что списывать со счетов юношу было рано. Раунд номер два он завершил за 68 ударов (пар минус три), а в заключительной схватке продемонстрировал и вовсе ошеломляющую игру с первой же лунки уйдя в отрыв (пар минус три) и завершив все 54 за 66 ударов (пар минус восемь).

Сумма Тоя по трем раундам – 205 ударов против 211 у ближайшего соперника по возрастной группе и 210 у второго места в общем зачете.

«После двух первых лунок я просто не думал о произошедшем, ведь оставалось еще 52, и уже на третьей я сделал на один удар меньше пара. В гольфе имеет значение лишь следующий удар, который предстоит сделать», – признался Той.

Финальный турнир серии Фальдо пройдет в гольф-клубе Laguna Lаng Cа в марте следующего года. Там к Тою присоединятся другие победители пхукетского раунда – Пайбун Пхумклианг, Пхиситкхван Пуратанаопа, Варун Парикх и Одри Тан. Все они показали лучшие результаты в своих возрастных группах.

Свои три раунда из 54 лунок Пайбун Пхумклианг прошел за 210 удар (пар минус три), ровно столько же сделала Пхиситкхван Пуратанаопа, лучшая из девушек на этих соревнованиях. Индус Варун Парикх справился за 211, а Одри Тан из Малайзии уложилась в 229 ударов. Примечательно, что брат Одри – Брайан Тан – также показал превосходный результат в 211 ударов, но в его возрастной группе путевку на финал к тому моменту уже забрал Той.

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