В Краби застрелены деревенский староста и семь членов его семьи

В провинции Краби неизвестные в камуфляже расстреляли старосту деревни Баан-Кланг и членов его семьи. В результате нападения погиб сам староста Воррают Сангланг и семеро его родственников, еще три члена семьи старосты госпитализированы.

11 Июля 2017 19:42:37

Как подтвердили в полиции района Ао-Лык, нападение произошло 10 июня. Около 16:00 шестеро вооруженных мужчин в камуфляже захватили дом Ворраюта Сангланга и взяли в заложники его родственников.

«Сперва они заявили, что им якобы надо досмотреть дом, а затем взяли здание под контроль, угрожая жильцам оружием, пока в районе 20:00 Воррают Сангланг не вернулся домой», – рассказал капитан местной полиции Сувит Кэупреча.

Около полуночи неизвестные открыли огонь по заложникам, после чего покинули место преступления. Одной из машин нападавший, по предварительным данным, был хетчбэк Toyota Yaris бронзового цвета.

Среди восьмерых погибших было пятеро взрослых мужчин и женщин трое детей. Все были убиты выстрелами в голову. Сейчас врачи борются за жизни трех членов семьи Воррают, которым удалось выжить.

«Я полагаю, что причину надо искать в политическом конфликте или конфлите вокруг земли. Сейчас мы ведем расследовани», – заявил шеф полиции Краби генерал Ворравит Пансук.