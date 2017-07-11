The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

В Краби застрелены деревенский староста и семь членов его семьи

В провинции Краби неизвестные в камуфляже расстреляли старосту деревни Баан-Кланг и членов его семьи. В результате нападения погиб сам староста Воррают Сангланг и семеро его родственников, еще три члена семьи старосты госпитализированы.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Июля 2017 19:42:37

Как подтвердили в полиции района Ао-Лык, нападение произошло 10 июня. Около 16:00 шестеро вооруженных мужчин в камуфляже захватили дом Ворраюта Сангланга и взяли в заложники его родственников.

«Сперва они заявили, что им якобы надо досмотреть дом, а затем взяли здание под контроль, угрожая жильцам оружием, пока в районе 20:00 Воррают Сангланг не вернулся домой», – рассказал капитан местной полиции Сувит Кэупреча.

Около полуночи неизвестные открыли огонь по заложникам, после чего покинули место преступления. Одной из машин нападавший, по предварительным данным, был хетчбэк Toyota Yaris бронзового цвета.

Среди восьмерых погибших было пятеро взрослых мужчин и женщин трое детей. Все были убиты выстрелами в голову. Сейчас врачи борются за жизни трех членов семьи Воррают, которым удалось выжить.

«Я полагаю, что причину надо искать в политическом конфликте или конфлите вокруг земли. Сейчас мы ведем расследовани», – заявил шеф полиции Краби генерал Ворравит Пансук.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Отставной полицейский выиграл 180 млн бат в лотерею
Отставной полицейский выиграл 180 млн бат в лотерею
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.