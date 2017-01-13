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В кондоминиуме Angsana Beachfront Residences продано 60% квартир

Laguna Property рассказала о том, как идут продажи жилья в кондоминиуме Angsana Beachfront Residences, первом подобном проекте под брендом Angsana на Пхукете.

Новости Пхукета

13 Января 2017 13:48:50

Фото: Laguna Property
Фото: Laguna Property

Проект был запущен в конце декабря 2016 года, а к настоящему моменту продано уже 60% жилого фонда Beachfront Residences, говорится в пресс-релизе Laguna Property.

«Уровень клиентского отклика соответствует нашим ожиданиям», – заявил глава Banyan Tree Group Property Стюарт Ридинг.

«Во многих отношениях мы не удивлены тем, что требовательная азиатская и европейская клиентская аудитория признала и оценила подлинную ценность этих кондоминиумов и места их расположения», – добавил он.

Напомним, что выставочный образец квартиры в Angsana Beachfront Residences можно осмотреть уже сейчас. Подробнее о проекте читайте в этой статье.

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