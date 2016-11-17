В классе Х: Mercedes-Benz презентовал свой первый пикап

Первый пикап из Штутгарта был представлен в двух версиях: Stylish Explorer и Powerful Adventure.

25 Ноября 2016 12:06:32

До недавнего времени все сообщения о том, что бренд Mercedes-Benz намерен выйти на рынок пикапов, сопровождались недоуменными комментариями: «Что, они это серьезно?» В конце октября немецкий производитель дал окончательный ответ: «Да, мы совершенно серьезно».

Новый Mercedes-Benz X-Class был представлен на специальном мероприятии в Стокгольме, и для автомобильных журналистов событие оказалось достойным того, чтобы организовать многочисленные прямые трансляции, как это обычно бывает на презентациях Apple и Microsoft. На этой же пресс-конференции подтвердилась и информация о том, что свой пикап немцы делают совместно с концерном Renault-Nissan.

Знакомый новичок

Донорами шасси для X-Class выступили Renault Alaskan и Nissan Navara, так что новый немецкий пикап выглядит знакомым. Дизайнеры Mercedes переработали переднюю часть кузова и отделку салона, но в остальном машина действительно внешне похожа на Navara/Alaskan. В особенности, если говорить о задних дверях и обводах пассажирской кабины.

На мероприятии в Стокгольме были представлены две версии X-Class: адаптированный для городской езды Stylish Explorer (на фото – белого цвета) и внедорожный Powerful Adventure (желтого цвета). Если говорить о внешнем виде штутгартского новичка, то главный вопрос – останется ли стильная LED-подсветка на задней части кузова Stylish Explorer и другие подобные элементы из числа милых глазу декоративных мелочей. Поскольку обе машины являются прототипами, то от ряда решений компания еще может отказаться, чтобы упростить массовое производство автомобиля.

Под стать бренду

Интерьер X-Class с ходу заявляет, что эта машина – в первую очередь Mercedes, а уже затем пикап. Покупатели штутгартской компании едва ли готовы платить за аскетичный интерьер, и дизайнеры это прекрасно понимают.

Внутри Powerful Adventure и Stylish Explorer отделаны по высочайшему уровню: кожаный салон со вставками из дуба выглядит и комфортабельным, и роскошным. Также к услугам водителя имеются мультимедийная система с интегрированной SIM-картой, система дистанционного отслеживания состояния автомобиля через приложение на смартфоне, передовая система безопасности и многочисленные электронные помощники.

Под капотом

Хотя шасси у X-Class и от Nissan Navara, но все остальное будет своим. Ранее уже сообщалось, что топовая модификация будет оснащаться дизельным двигателем V6 и системой постоянного полного привода 4Matic. X-класс также укомплектуют блокировками центрального и заднего дифференциалов. При этом компания обещает и версию двигателя с четырьмя цилиндрами. Что касается коробки, то здесь предлагаются две опции: шестиступенчатая и девятиступенчатая.

Максимальная нагрузка для первого пикапа Mercedes-Benz составляет примерно 1,1 тонны, при этом еще 3,5 тонны можно будет нагрузить в прицеп.

Также стоит отметить, что версия Powerful Adventurer предполагает наличие электрической лебедки, внедорожных шин и защиты нижней части кузова.

Продажи и покупки

Серийная версия Mercedes-Benz X-Class должна появиться в продаже уже в конце 2017 года, однако Таиланд явно не находится в списке стран, где X-Class можно ждать в приоритетном порядке. Собирать пикапы Mercedes планирует на двух заводах в Испании и Аргентине, которые будут работать на рынки Европы и Латинской Америки соответственно. Юго-Восточная Азия, несмотря на всю свою любовь к пикапам, нового X-Class может и вовсе не дождаться.