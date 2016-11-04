В Китае стартовало ежегодное авиашоу

Во вторник, 1 октября, в китайском городе Чжухай открылась очередная международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2016, которая продлится до 6 ноября.

4 Ноября 2016 15:31:52

Новинки китайское авиации – истребитель пятого поколения J-20 (во врезе) и тяжелый транспортный самолет Y-20. Фото: V587wiki и Military World TV

Как сообщает ТАСС, в авиасалоне примут участие более 700 компаний, из которых чуть больше половины – китайские, а остальные – из-за рубежа (на иностранцев приходится примерно 45% компаний). Экспозиция разместилась в одиннадцати павильонах.

Основная тематика выставки – военные и гражданские самолеты, космическая и авиационная техника, двигатели, вооружение, авиационное оборудование, системы противовоздушной обороны, радиолокационная техника, а также навигационное оборудование для аэропортов. На специальных стоянках посетители могут ознакомиться более чем с 150 летательными аппаратами.

Хозяева выставки (и одновременно крупнейший ее участник) намерены презентовать ряд авиационных новинок, среди которых эксперты особо ожидают дебютный показ китайского истребителя пятого поколения J-20, который должен совершить перед участниками демонстрационный полет. Истребитель J-20 впервые поднялся в небо еще в 2011 году, но широкой публике самолет пока еще не показывался ни разу.

Также на авиашоу будет представлен тяжелый транспортный самолет Y-20, который сами китайцы прозвали «пухляшкой». Y-20 должен стать первым из китайских тяжелых транспортников собственной разработки (хотя на первых прототипах установлены двигатели российского производства, крылья для транспортника спроектировало украинское ОКБ «Антонова», да и внешне он отчетливо напоминает российские и советские транспортники).

Если говорить о России, то ее павильон на Airshow China 2016 также будет одним из крупнейших: свои разработки на выставке продемонстрируют 49 компаний, 27 из которых представят продукцию военного назначения.

Впрочем, каких-либо эксклюзивов от российских производителей на шоу ждать не стоит – Россия в Китае сделает ставку на проверенную технику в расчете на новые экспортные контракты.

Российская делегация планирует представить истребители Су-35, вертолеты Ми-35М, Ми-26Т, Ми-171А2, Ми-38, «Ансат» и Ка-32, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

Зато интересной будет «космическая» часть экспозиции РФ. Роскосмос представит на авиасалоне в Китае макет нового пилотируемого корабля «Федерация», а также макеты действующего космического корабля «Союз» и корабля «Восток», на котором в 1961 году совершил полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

Также российские конструкторы покажут потенциальным заказчикам макеты ракетных двигателей РД-180 (они используются в американских ракетах «Атлас»), РД-191 (для российских ракет «Ангара») и РД-253 (для российских же «Протонов-М»).

Кроме того, в программе выставки примут участие авиационные группы высшего пилотажа Минобороны России «Русские Витязи» и «Стрижи». Из зарубежных команд ожидаетcя выступление британской Red Arrows и китайской пилотажной группы имени 1 августа.