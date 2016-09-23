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В KIS начинается неделя музыки

Традиционная Busking Week пройдет в Kajonkiet International School с 26 по 30 сентября.

Марк Ноулс

25 Сентября 2016 13:17:49

Учащиеся Kajonkiet International School расчехляют музыкальные инструменты и готовятся выйти на очередную Busking Week. Как и год назад, воспитанники KIS намерены своей музыкой собрать максимум средств для сельской школы на острове Лон, значительно пострадавшей во время разрушительного цунами 2004 года. Так что Busking Week вполне оправдывает свое название.

Выступления учащихся будут проходить ежедневно, примерно с 15:30 до 16:30, когда родители забирают детей из школы. Вход на концерты, разумеется, будет открыт для всех желающих.

Музыкальная неделя откроется в понедельник, 26 сентября. Большинство песен будут посвящены теме дружбы и единства, причем в программе есть как коллективные, так и индивидуальные номера.

Учителя музыки Майкл Дэвидсон и Грейси Мартин рассказывают, что в концертах будут задействованы учащиеся всех классов: от первоклассников до взрослых юношей и девушек. Так, воспитанники первого и второго года обучения исполнят She’ll be Coming Round the Mountain, а третьеклассники вместе споют It’s a Small World After All.

Учащиеся четвертых классов уже перейдут от детских песен ко взрослым – в их исполнении прозвучит Its a Wonderful World Армстронга. Пятые и шесты классы в этот раз выступят с Beatles, в частности, в программе значатся With a Little Help from my Friends, Yellow Submarine и Imagine.

«Тема дружбы посредством музыки – это как раз то, что я хотел бы донести до учащихся средней школы. Поэтому они исполнят Lean On Me, I’ll Be There For You, тему из сериала Friends, и With a Little Help From My Friends», – рассказывает господин Дэвидсон.

Учитель признается, что для него музыка всегда была именно такой вещью – источником дружбы и фактором, объединяющим людей.

«Я играл во множестве локальных коллективов, джазовых ансамблей и так далее. И по сей день бывшие партнеры по этим командам – мои друзья. Для меня музыка – это, прежде всего, не мастерство в исполнении, а хорошо проведенное время с друзьями и шанс что-то узнать. Моя основная цель – заинтересовать музыкой детей и дать им шанс попробовать себя», – добавляет Дэвидсон. Сами концерты также будут проходить в неформальной обстановке: никакого актового зала, рассадки по билетам и прочих формальностей – музыканты будут выступать прямо в главном холле школы.

«Если кто-то из родителей захочет присесть и прослушать весь концерт, то это, конечно, будет возможно. В противном случае музыка просто будет звучать фоном, пока они забирают детей. В этом сама суть уличной музыки», – говорит Майкл Дэвидсон.

Ожидаются на концерте и юные звезды – Вава и Вапинг Вонгпины, победители прошлогоднего конкурса пианистов National Yamaha Piano Contest в бангкоке. По словам Дэвидсона, это как раз тот случай, когда лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать.

«Они просто невероятные», – говорит педагог.

Кстати, сами учителя также выйдут на сцену. Глава средней школы Гарет Айнон споет под гитару, а преподаватель английского Дейв Фогьер исполнит джазовую композицию на фортепьяно. Учителя музыки – Майкл и Грейси – разумеется, тоже выступят.

Завершится неделя большим итоговым концертом, на котором все ученики начальной школы вместе исполнят израильскую Zum Gali Gali.

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