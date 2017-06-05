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В Кату организовали бесплатный вывоз крупногабаритного мусора

Муниципалитет Кату запустил службу бесплатного вывоза крупногабаритного мусора на всей территории района.

Новости Пхукета

5 Июня 2017 10:21:50

Фото: Муниципалитет Кату
Фото: Муниципалитет Кату

Специальные грузовики готовы прибыть по звонку и вывезти старую мебель, строительный мусор, другие крупные предметы, которые не поместятся в обычный мусоровоз. Вызов грузовика, по словам представителей муниципалитета, бесплатный. Таким образом районная администрация намерена сделать улицы Кату чище.

Контактный телефон: 076 323 856.

 

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