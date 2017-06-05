В Кату организовали бесплатный вывоз крупногабаритного мусора
Муниципалитет Кату запустил службу бесплатного вывоза крупногабаритного мусора на всей территории района.
Новости Пхукета
5 Июня 2017 10:21:50
Фото: Муниципалитет Кату
Специальные грузовики готовы прибыть по звонку и вывезти старую мебель, строительный мусор, другие крупные предметы, которые не поместятся в обычный мусоровоз. Вызов грузовика, по словам представителей муниципалитета, бесплатный. Таким образом районная администрация намерена сделать улицы Кату чище.
Контактный телефон: 076 323 856.