В Кату организовали бесплатный вывоз крупногабаритного мусора Муниципалитет Кату запустил службу бесплатного вывоза крупногабаритного мусора на всей территории района. Новости Пхукета 5 Июня 2017 10:21:50 Фото: Муниципалитет Кату Специальные грузовики готовы прибыть по звонку и вывезти старую мебель, строительный мусор, другие крупные предметы, которые не поместятся в обычный мусоровоз. Вызов грузовика, по словам представителей муниципалитета, бесплатный. Таким образом районная администрация намерена сделать улицы Кату чище. Контактный телефон: 076 323 856.