В Кароне началось благоустройство прибрежной зоны

Концепция включает строительство автомобильной парковки, пешеходной дорожки и волноотбойной стены, а также организацию уличного освещения.

8 Декабря 2016 09:22:13

Муниципалитет Карона запустил масштабные проект, направленный на благоустройство пляжа и борьбу с эрозией почвы. Концепция включает строительство автомобильной парковки, пешеходной дорожки и волноотбойной стены, а также организацию уличного освещения. Проект стоимостью в 22,4 млн бат должен быть полностью завершен в сентябре следующего года.

«Проект должен быть завершен в течение 360 дней. Работы начались почти два месяца назад, и мы надеемся закончить их к 22 сентября следующего года как прописано в плане», – заявил «Новостям Пхукета» глава управления общественных работ при муниципалитете Карона Сутхичай Баньятсин.

В начале декабря работы были временно приостановлены ввиду инспекции Морского департамента, но затем муниципалитет продолжил реализацию проекта. По словам господина Баньятсина, Морской департамент хотел удостовериться, что работы не затрагивают территорию, где подобное строительство запрещено.

«Я думаю, эта инспекция была лишь недоразумением, поскольку проект уже одобрен администрацией Пхукета. Мы предоставили ревизорам все документы и подтвердили, что строительные работы ведутся на земле c титулом Nor Sor Lor, а не на пляже», – пояснил суть вопроса Сутхичай Баньятсин.