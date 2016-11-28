В Hyatt Regency на Пхукете сменился генеральный менеджер

Пост генерального менеджера Hyatt Regency Phuket Resort занял Стивен Рэдклифф.

28 Ноября 2016 14:01:21

Господин Рэдклифф работает в сети Hyatt с 1990 года, когда он присоединился к команде Hyatt Regency Birmingham в должности менеджера по проведению банкетов и конференций. После этого Стивен Рэдклифф отвечал за сегмент F&B в отелях Hyatt в Макао, Чеджу, Джакарте, Сурабайе и Бангкоке.

Впервые пост генерального менеджера Стивен Рэдклифф занял в 2004 году, когда возглавил команду отеля Bali Hyatt на одноименном острове. Непосредственно перед возвращением в Таиланд господин Рэдклифф руководил Hyatt City of Dreams Manila.

Напомним, Hyatt Regency Phuket Resort открылся в Камале в конце 2013 года. Фонд отеля состоит из 201 номеров различных уровней.