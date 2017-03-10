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В ходе поисков россиянки на Ко-Тао найдены неопознанные останки

Криминалистам потребуется неделя, чтобы изучить обнаруженные останки и другие улики, поднятые со дна.

Новости Пхукета

10 Марта 2017 16:15:37

Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post
Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Дайверам, ведущим поиск россиянки Валентины Новоженовой, пропавшей на острове Тао, удалось найти на дне ряд улик, которые уже были отправлены в Бангкок на криминалистическую экспертизу. Как пишет Bangkok Post, на дне бухты Чалок-Бан дайверы обнаружили очки для плавания, майку зеленого цвета и неопознанные останки. При этом агентство ТАСС уточняет, что останки – человеческие.

Заместитель шефа полиции острова Тао в пятницу на вертолете доставил улики в Сураттхани, откуда они были направлены в столичный Институт криминалистики (Institute of Forensic Medicine). Специалисты должны проверить найденные останки на соответствие образцам ДНК из отельного номера, где жила Новоженова.

Напомним, 23-летнюю россиянку Валентину Новоженову в последний раз видели 15 февраля, после этого она бесследно пропало. Известно, что девушка занималась фридайвингом. При обыске в ее отельном номере полиция установила, что Валентина покинула его без мобильного телефона и документов, но зато взяла с собой грузовой пояс для дайвинга, ласты, очки и полотенце (подробнее читайте здесь).

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В ходе поисков россиянки на Ко-Тао найдены неопознанные останки
В ходе поисков россиянки на Ко-Тао найдены неопознанные останки
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