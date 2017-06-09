В Facebook появился фальшивый аккаунт вице-губернатора Пхукета

Департамент связей с общественностью при администрации провинции Пхукет предупредил жителей острова о появлении в Facebook фальшивого аккаунта вице-губернатора Тиры Анатасаривидьи.

9 Июня 2017 14:52:36

Фото: Phuket PR Department

Через мессенджер Line глава PR-службы администрации Пхукета Бусая Джайпиам распространила скриншот поддельного аккаунта чиновника и следующее сообщение: «Дорогие репортеры, в Facebook появился фальшивый аккаунт вице-губернатора. Сообщается, что создавший аккаунт человек уже отправил нескольким людям запрос на добавление в друзья и попытался убедить их, что он является вице-губернатором Тирой Анатасаривидьей».

«Этот пользователь даже отправил одному из добавившихся в друзья сообщение с просьбой одолжить ему 30 тыс. бат, которые он якобы вернут на следующий день», – добавила госпожа Джайпиам. По ее словам, о появлении фальшивого аккаунта будет сообщено в полицию.

Напомним, в середине мая в Facebook был обнаружен поддельный аккаунт губернатора Норрапхата Плодтхонга (имя было написано с ошибкой, но в качестве юзерпика использовалась фотография губернатора). Создатель аккаунта также пытался уговорить других пользователей одолжить ему денег.