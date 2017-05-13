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В доме экспата из Новой Зеландии произошел пожар

Около 17:00 пятницы, 12 мая, полиция Таланга получила сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Permsap Villa в Срисунторе.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Мая 2017 11:27:12

Полиция прибыла по указанному адресу вместе с двумя пожарными расчетами, и те в течение 15 минут справились с огнем.

По словам капитана Крайсорна Бунпрасопа, от огня пострадал лишь первый этаж здания, который хозяин дома использовал в качестве офиса. Нанесенный пожаром ущерб был оценен в 100 тыс. бат.

«Согласно данным предварительного расследования, иностранец оставил включенным один из электроприборов, а затем, около полудня, покинул дом по делам. Пожар обнаружила приехавшая позже горничная, которая и сообщила о произошедшем. Причиной возгорания стало короткое замыкание», – поделился основной версией событий капитан Бунпрасоп.

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