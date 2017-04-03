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В Чианг-Рае изъяли партию наркотиков на 600 млн бат

Полиция и военные перехватили в Чианг-Рае крупную партию наркотиков из Мьянмы. Два рейда были проведены в пятницу, 31 марта.

Новости Пхукета

3 Апреля 2017 16:27:26

Фото: Chinpat Chaimon / Bangkok Post
Фото: Chinpat Chaimon / Bangkok Post

В ходе первого из рейдов силовики обнаружили мужчину, только что перешедшего пограничную реку Мэ-Сай и направлявшегося вглубь тайской территории. Услышав приказ остановиться, мужчина сбросил с плеч рюкзак и скрылся на бирманском берегу. Внутри рюкзака силовики обнаружили 200 тыс. таблеток метамфетамина, сообщает Bangkok Post.

В ходе второго рейда в джунглях тамбона Хуай-Кхрай были замечены 15 курьеров. При появлении официальных лиц они также побросали свой груз и скрылись. Организованное преследование результатов не принесло, а в оставленных курьерами сумках правоохранители и военные нашли 3,37 млн таблеток метамфетамина и 9 кг наркотика в кристаллической форме.

По словам участников операции, на улицах Таиланда за наркотики можно было бы выручить до 600 млн бат.

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The Phuket News
В Чианг-Рае изъяли партию наркотиков на 600 млн бат
В Чианг-Рае изъяли партию наркотиков на 600 млн бат
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