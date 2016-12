В Чемпионате России по футболу начался зимний перерыв Первый раунд сезона 2016-2017 в Российский Футбольной Премьер-Лиге (РФПЛ) подошел к концу. Новости Пхукета 16 Декабря 2016 14:54:29 Фото: Константин Рыбин / РФПЛ Клубы сыграли по 17 матчей и отправились на зимние каникулы. Следующие матчи состоятся, лишь когда на основной части России потеплеет, а произойдет это, разумеется, весной. За время каникул футболисты успеют и отдохнуть, и провести тренировочное сборы в странах с более мягким зимним климатом (к сожалению, до Пхукета никто из клубов РФПЛ снова не доедет). Лидером турнира по итогам первой половине сезона, как и предсказывали специалисты месяц назад, является московский «Спартак», возродившийся после нескольких лет довольно невнятных выступлений. Сейчас на счету красно-белых – 13 побед, одна ничья и три поражения. Уступили спартаковцы в этом году «Уфе» (1:0), «Зениту» (4:2) и «Крыльям Советов» (4:0); вничью клуб сыграл с «Рубином» (1:1). Главным триумфом красно-белых стала победа над ЦСКА в столичном дерби, а среди неприятностей под первым номером идет, пожалуй, вылет москвичей из Кубка России. В матче 1/16 финала команду из турнира выбил хабаровский СКА. Одним из трех клубов, кому оказались по зубам спартаковцы Массимо Карреры, стал питерский «Зенит». К зимним каникулам сине-бело-голубые подошли на второй строчке турнирной таблицы. У клуба с берегов Невы сейчас 35 очков (против 40 у «Спартака»). Однако главных успехов команда Луческу добилась все-таки не дома, а на европейских полях. «Зенит» досрочно занял первое место в своей группе в рамках Лиги Европы и обеспечил себе выход в раунд плей-офф. Затем команде еще и повезло с жеребьевкой – весной «Зенит» встретится с бельгийским «Андерлехтом». Первый матч пройдет в Брюсселе, ответный – в Санкт-Петербурге. У ЦСКА, который замыкает тройку лидеров в РФПЛ (32 очка) не особо задались, как домашний чемпионат, так и Еврокубки (из Лиги Чемпионов армейцы вылетели). В итоге весной клуб будет выступать под руководством нового главного тренера – уход Слуцкого с поста уже подтвержден, заменит же его Виктор Гончаренко. При этом кадровая перестановка явно готовилась заранее, так что у Гончаренко есть все, что нужно, чтобы подготовить команду к весенним играм и начать выбираться из кризиса. Отдельная история этого года – идущий на седьмом месте «Ростов». Пусть на победу в РФПЛ команда и не претендует, зато в Лиге Европы ростовчанам удержаться удалось: Помогла сенсационная победа над мюнхенской «Баварией». В феврале клуб сыграет с чешской «Спартой», которая ему вполне по силам. Первый матч пройдет 16 февраля в Ростове-на-Дону, ответный – 23 февраля в Праге. Третий представитель России в Лиге Европы – «Краснодар», идущий в родном чемпионате на пятом месте, вернее, делящий четвертую и пятую строчку с «Тереком» (у обоих клубов по 28 очков). В феврале ему предстоит встретиться с турецким «Фенербахче», и это гораздо более серьезный противник, нежели «Спарта» и «Андерлехт», доставшиеся «Ростову» и «Зениту» соответственно. Первая игра «Быков» в рамках плей-офф Лиги Европы состоится в Краснодаре, ответная – в Стамбуле. Что касается клубов, рискующих по итогам сезона 2016-2017 вылететь из РФПЛ, то здесь стоит назвать пять имен. По итогам осенней части турнира замыкает таблицу безнадежная «Томь», имеющая в копилке всего девять очков. Следом за ней, чуть выше, обосновались «Арсенал» и «Оренбург» (по 12 очков у каждого), а еще чуть выше – «Урал» и «Крылья Советов» (14 и 15 очков соответственно). Впрочем, возможно пятерке обитателей турнирного дна удастся провести мобилизацию в ходе зимних сборов – все-таки футбол видел самые различные примеры того, как, казалось бы, уже потерявшие все шансы команды вдруг собирались и буквально вытаскивали себя из болота за волосы. Добавьте новостную ленту на свой сайт Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде Команды BISP выступили на Phuket International Cup Ужин с видом в Sunset Grill Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus