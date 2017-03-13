В части Пхукет-Тауна временно отключили воду Управление водоснабжения провинции Пхукет (PWA) проводит работы по модернизации магистральных линий на территории муниципалитета Пхукет-Тауна и к югу от него. 13 Марта 2017 10:46:40 Фото: Архив The Phuket News В понедельник, 13 марта, водоснабжение может быть отключено или ограничено в районе следующих улиц: 1. Wichit Songkhram Rd., 2. Chao Fa West Rd., 3. Chao Fa East Rd., 4. Thepanusorn Rd., 5. Phatthana Thong Thin Rd., 6. Muangthong Borae Rd., 7. Sakdidet Rd. PWA обещает завершить работы к 16:30. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 076-319173 и 089-8564191.