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В части Чалонга и Раваи планируется отключение воды 20 апреля

Управление водоснабжения провинции Пхукет (PWA) предупредило о возможных проблемах с подачей воды в жилые дома и офисы, находящиеся в тамбонах Чалонг и Раваи.

Новости Пхукета

20 Апреля 2017 09:08:31

Фото: The Phuket News
Фото: The Phuket News

Отключение воды связано с ремонтными работами на магистрали водоснабжения в районе кольца Чалонга, где в настоящий момент ведется прокладка автомобильного тоннеля. Анонсированный срок отключения воды – с 9:00 утра 20 апреля и «до окончания ремонтных работ». Как правило, PWA восстанавливает водоснабжение к 17:00 того же дня.

Проблемы с водоснабжением могут ощущаться на всем протяжении Chao Fa East Rd., Chao Fa West Rd. и Wiset Rd. от поселка Land & Houses до Soi Suk Sombum.

Дополнительную информацию можно получить у сотрудников PWA по телефонам 076-319173 и 089-8564191.

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