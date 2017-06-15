В Чалонге обокрали ветеринарную клинику

Полиция ищет двоих мужчин, которые в ночь на 15 июня обокрали ветеринарную клинику Chalong Animal Hospital на Chao Fa West Rd. в Чалонге.

15 Июня 2017 13:54:18

Ветеринар Ануча Чайсомбунсук из Chalong Animal Hospital рассказал, что около 2 часов ночи к зданию подъехали двое мужчин, один из которых остался сторожить снаружи, а второй разбил окно и через него проник внутрь. Затем в течение часа вор собирал ценные вещи в здании, после чего оба злоумышленника на мотоцикле скрылись с места преступления.

«Мужчина, пробравшийся внутрь, украл самые разные вещи, включая два ноутбука Hewlett Packard, планшет iPad Mini, телефон Nokia, кассовый аппарат с 3000 бат наличными, беспроводные колонки Bosch и планшет CSC Wisebook», – перечислил Ануча Чайсомбунсук.

«Записи с камер видеонаблюдения показывают, что проникшему в здание мужчине было на вид 30-40 лет, его рост составлял 160-170 см. Одет он был в белую футболку с длинными рукавами, под которой находилась еще одна футболка черного цвета. Сперва краем верхней футболки он прикрывал лицо, но потом снял ее, чтобы завернуть украденные вещи и передать сообщнику, ожидавшему снаружи», – рассказал ветеринар.

По словам Анучи Чайсомбунсука, мужчины скрылись в сторону Soi Glumyang, но из поля зрения камер видеонаблюдения они пропали еще до храма Wat Chalong. Полиция в настоящий момент расследует кражу.

Ануча Чайсомбунсук попросил всех, кому может быть что-либо известно о подозреваемых, связаться с Chalong Animal Hospital по телефону 081-895-3277 или позвонить в полицейский участок Чалонга по номеру 076-381-247.

Подполковник полиции Тхада Содарат из участка в Чалонге на вопрос «Новостей Пхукета» заявил, что следователи уже работают над этим делом и полиция «скоро установит личности подозреваемых и их местонахождение».