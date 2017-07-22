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В Чалонге обокрали дом россиян

Полиция Пхукета продолжает поиск мужчины, проникшего в съемный дом россиян в Чалонге и похитившего 25 тыс. бат наличными.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Июля 2017 12:57:34

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Чалонга получила заявление о краже на Soi Bangrae в Чалонге около 11:40 утра 19 июля, однако пока о каком-либо прогрессе в расследовании правоохранители не сообщили.

Как рассказала хозяйка дома Наттханит Сувит около 06:45 утра в дом, который она сдавала россиянам, проник некий молодой человек, который похитил 25 тыс. бат наличными из кармана джинсов, лежавших на диване. Проснувшиеся через час арендаторы обнаружили пропажу, о чем сообщили хозяйке недвижимости, а затем и в полицию. Заявление принял майор Тхада Содарак.

Комментируя инцидент, хозяйка дома Наттханит Сувит призвала жителей Чалонга к бдительности и выразила надежду, что полиция сможет решить проблему краж в этом районе острова.

«Я рассказываю эту историю СМИ, чтобы предупредить людей. Я хочу попросить всех быть бдительными и следить за своими домами. В Чалонге много воров, и их действия вредят имиджу Пхукета, потому что именно в этом районе живет много иностранцев. Нам нужно решить эту проблему, чтобы и тайцы, и иностранцы могли быть уверены в своей безопасности», – заявила журналистам Наттханит Сувит.

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