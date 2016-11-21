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В Чалонге обнаружили фальшивого подполковника

Полиция и армия пока не установили, с какой целью житель Пхукета носил форму офицера вооруженных сил.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Ноября 2016 14:54:28

Представители 41-го регионального командования вооруженных сил Таиланда задержали и доставили в полицию 27-летнего жителя Пхукета Прапота Нунпхакди. Внимание к себе мужчина привлек тем, что носил форму армейского подполковника и, по словам военных, выдавал себя за офицера вооруженных сил.

«Глава 41-го регионального командования вооруженных сил отдал распоряжение отделу операций по обеспечению мира и порядка провести расследование в отношении Прапота, который выдавал себя за подполковника и носил полный комплект формы [офицера соответствующего звания]», – заявил глава отдела операций по обеспечению мира и порядка майор Сатхит Найкун.

Майор Найкун не уточнил, где именно был задержан Прапот Нунпхакди, но подчеркнул, что если мужчину признают виновным, то ему может грозить до года тюрьмы и/или штраф в размере до 2000 бат.

«Полиция допросит Прапота Нунпхакди и примет решение, есть ли основания выдвигать против него обвинения в мошенничестве. Также они должны выяснить мотивы его странного поведения», – добавил майор Найкун. Доставлен в полицию фальшивый полковник был 18 ноября.

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