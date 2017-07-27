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В центре Пхукет-Тауна потушили пожар в старом доме

Вечером 26 июля в центре Пхукет-Тауна загорелось здание, в котором, по словам соседей, проживала одинокая 85-летняя женщина.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Июля 2017 17:36:26

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около 20:00. Звонивший рассказал, что огнем была охвачена постройка, находящаяся между улицами Thalang Rd. и Phang Nga Rd., рядом с центральным отделением Government Savings Bank.

Прибывшие по вызову пожарные в течение получаса потушили огонь, однако здание к тому моменту выгорело практически полностью. Все находившееся внутри имущество было уничтожено или повреждено пламенем.

Один из работавших на месте событий пожарных рассказал, что здание было незарегистрированным и не имело номера.

«Нам сообщили, что в нем проживала одна 85-летняя женщина. Впрочем, в момент пожара внутри никого не было, на другие постройки пламя не распространилось», – рассказал пожарный.
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