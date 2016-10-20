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В Бангкоке запустили новое приложение для заказа мототакси

Создатели приложения Banana Bike обещают работать только с легальными водителями.

Новости Пхукета

26 Октября 2016 09:32:38

В столице Таиланда начал работать новый сервис по заказу мототакси через мобильное приложение – Banana Bike. От конкурентов приложение отличается аукционной системой размещения заказов и тщательным отбором водителей, поскольку Banana Bike разрабатывался при поддержке властей.

«Работа только с официальными мототаксистами – теми, которых можно узнать по цветным жилетам и желтым номерам на мотоциклах – делает Banana Bike полностью легальным сервисом и готовым к использованию», – пояснил основной принцип управляющий директор Banana Bike Саран Вараван.

Как пишет Bangkok Post, сервис Banana Bike дебютировал 10 октября. Тестовый же режим стартовал еще два месяца назад.

«Предоставляемая нами через приложение услуга полностью законна, поскольку наши мототаксисты имеют лицензии на управление общественным транспортом и желтые номерные знаки», – подчеркнул господин Вараван.

Сейчас услугу заказа двухколесного такси предоставляют также Grab и Uber, однако к ним у властей постоянно возникают вопросы относительно того, имеют ли их водители лицензию на работу мототаксистами. Именно по этой причине Banana Bike подчеркивает, что сервис сотрудничает только с официальными водителями такси. Кроме того, разработка приложения велась при поддержке Департамента наземного транспорта.

В качестве еще одной отличительной особенности разработчики приложения называют «аукционную систему». Пользователь размещает заказ, на который могут откликнуться все мототаксисты в радиусе 1,5 км. Затем клиент может сам выбрать водителя, который предложит лучший тариф или просто будет находиться ближе прочих. Радиус в 1,5 км выбран по той причине, что именно на таком расстоянии друг от друга располагаются стойки мотоциклетного такси в столице Таиланда (во всяком случае, такой стандарт принят в отрасли).

Приложение Banana Bike доступно для операционных систем iOS и Android. С сервисом в настоящий момент сотрудничают 1300 водителей двухколесного такси, базирующихся в центральных районах столицы. За свои услуги Banana Bike берет с водителей фиксированный сбор в размере 10 бат с каждого заказа, другие сборы отсутствуют.

«Мы ожидаем довести наш парк до 10 тыс. мототакси к концу года», – говорит Саран Вараван.

Проведя собственное исследование, сервис Banana Bike выяснил, что ежедневно в Бангкоке совершается 1 млн поездок на двухколесных такси. Всего на этом рынке работают 140 тыс. водителей, большинство из которых ведут деятельность именно в Банкгоке. Компания оценивает, что начать сотрудничать с Banana Bike потенциально могут до 40 тыс. таксистов.

К настоящему моменту, по словам Сарана Варавана, приложение было скачано 5 тыс. раз.

«Мы ставим целью довести показатели до 20 тыс. клиентов и 100 поездок в день – это тот уровень, который нам нужен для безубыточности», – добавил управляющий директор Banana Bike.

К декабрю, по его словам, компания намерено запустить сервис по заказу тук-туков в Бангкоке. О планах по выходу Banana Bike за пределы столицы пока ничего не известно.

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