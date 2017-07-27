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Администрация Бангкока предложила ограничить скорость уличного движения 50 км/ч

Городская администрация Бангкока (ВМА) выступила с инициативой об ограничении скорости дорожного движения в городе 50 км/ч.

Новости Пхукета

27 Июля 2017 10:34:08

Фото: Calvin / Flickr
Фото: Calvin / Flickr

Как пишет газета Bangkok Post, соответствующую инициативу 27 июля озвучил Сутхон Анакун, возглавляющий Департамент дорожного движения и транспорта при ВМА. По его словам, предложение уже было направлено на рассмотрение в Городское бюро полиции (МРА).

По словам господина Анакуна, с начала этого года в столице было зарегистрировано более 17,6 тыс. дорожно-транспортных происшествий, и именно нарушение скоростного режима стало главным фактором, приведшим к авариям.

Превышение скорости (равно как и вождение в пьяном виде) ранее называлось главной причиной аварий и в исследовании Университета Джона Хопкинса, проводившемся с июля 2015 по октябрь 2016 года в рамках совместного проекта мэрии Бангкока и Bloomberg Philanthropies.

В статье, посвященной новой инициативе ВМА, газета Bangkok Post приводит следующую статистику. Если ДТП происходит на скорости в 30 км/ч, то вероятность летального исхода составляет всего лишь 10%. При скорости в 50 км/ч шанс гибели людей уже равен 80%, а при 80 км/ч приближается к 100%. Источник этой информации Bangkok Post не указывает.

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