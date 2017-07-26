В Бангкоке организуют пилотную «зону безопасной скорости»

В рамках эксперимента в столичном районе Банг-Сы будет установлено ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч.

26 Июля 2017 10:14:56

Фото: Timothy Allen / Flickr

Эксперимент должен начаться в течение двух месяцев, в ближайшее время на улицах района Банг-Сы будут установлены предупреждающие знаки и нанесена дорожная разметка. Соответствующее заявление сделал глава Департамента дорожного движения и транспорта Городской администрации Бангкока (BMA) Сутхон Анакун. Контроль за соблюдением скоростного режима должен осуществляться со всей строгостью, пишет Bangkok Post.

«Ради общей безопасности мы просим водителей снижать скорость при движении по плотно населенным районам, а также около храмов и школ», – добавил господин Анакун.

Запуску эксперимента предшествовала двухмесячная кампания под лозунгом «Снизь скорость, спаси жизнь», которую с 18 мая по 18 июля проводила организация AIP Foundation. По словам директора AIP в Таиланде Оратай Джунсуванарак, кампания получила широкую общественную поддержку. В частности, в одном лишь Бангкоке – если судить по хэштегам в соцсетях – инициативу поддержали более полумиллиона человек.

Напомним, что чуть более двух лет назад похожую инициативу попытались реализовать на Пхукете (правда, без официального статуса эксперимента или пилота). С марта 2015 года на Bypass Rd., Chao Fa West и Wiset Rd. установили ограничение скорости в 50 км/ч. Соответствующие знаки появились на всем маршруте от Ко-Кэу до Раваи.

Комментируя установку знаков, возглавлявший тогда пхукетский офис Департамента скоростных магистралей Самак Лиедвонгхат заявил, что решение было принято на фоне полученных ведомством многочисленных замечаний об опасности пхукетских дорог. При этом господин Лиедвонгхат заявил, что речь идет не о запрете, а о рекомендации.

«Знаки установлены, чтобы сказать водителям, что на дороге необходимо быть осторожными. [Ограничение] не обязательно», – заявил он.

О том, насколько эффективной оказалась мера и начали ли водители соблюдать «необязательное» ограничение скорости, официальные лица не сообщали. Господин Лиедвонгхат к настоящему моменту уже покинул пост директора пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей.