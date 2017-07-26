The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

В Бангкоке организуют пилотную «зону безопасной скорости»

В рамках эксперимента в столичном районе Банг-Сы будет установлено ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч.

Новости Пхукета

26 Июля 2017 10:14:56

Фото: Timothy Allen / Flickr
Фото: Timothy Allen / Flickr

Эксперимент должен начаться в течение двух месяцев, в ближайшее время на улицах района Банг-Сы будут установлены предупреждающие знаки и нанесена дорожная разметка. Соответствующее заявление сделал глава Департамента дорожного движения и транспорта Городской администрации Бангкока (BMA) Сутхон Анакун. Контроль за соблюдением скоростного режима должен осуществляться со всей строгостью, пишет Bangkok Post.

«Ради общей безопасности мы просим водителей снижать скорость при движении по плотно населенным районам, а также около храмов и школ», – добавил господин Анакун.

Запуску эксперимента предшествовала двухмесячная кампания под лозунгом «Снизь скорость, спаси жизнь», которую с 18 мая по 18 июля проводила организация AIP Foundation. По словам директора AIP в Таиланде Оратай Джунсуванарак, кампания получила широкую общественную поддержку. В частности, в одном лишь Бангкоке – если судить по хэштегам в соцсетях – инициативу поддержали более полумиллиона человек.

Напомним, что чуть более двух лет назад похожую инициативу попытались реализовать на Пхукете (правда, без официального статуса эксперимента или пилота). С марта 2015 года на Bypass Rd., Chao Fa West и Wiset Rd. установили ограничение скорости в 50 км/ч. Соответствующие знаки появились на всем маршруте от Ко-Кэу до Раваи.

Комментируя установку знаков, возглавлявший тогда пхукетский офис Департамента скоростных магистралей Самак Лиедвонгхат заявил, что решение было принято на фоне полученных ведомством многочисленных замечаний об опасности пхукетских дорог. При этом господин Лиедвонгхат заявил, что речь идет не о запрете, а о рекомендации.

«Знаки установлены, чтобы сказать водителям, что на дороге необходимо быть осторожными. [Ограничение] не обязательно», – заявил он.

О том, насколько эффективной оказалась мера и начали ли водители соблюдать «необязательное» ограничение скорости, официальные лица не сообщали. Господин Лиедвонгхат к настоящему моменту уже покинул пост директора пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
В Бангкоке организуют пилотную «зону безопасной скорости»
В Бангкоке организуют пилотную «зону безопасной скорости»
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Пхукет готовится к первому марафону Phukethon
Пхукет готовится к первому марафону Phukethon
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.