В Бангкоке нашли и обезвредили очередную бомбу

Взрывное устройство было обнаружено во вторник, 30 мая, в районе улицы Ratchadaphisek Rd. у станции метро (MRT) Cultural Centre.

31 Мая 2017 10:36:56

Фото: FB / Klong Prem

Бомбу в одном из переулков у Ratchadaphisek Rd. обнаружил мототаксист, направлявшийся порыбачить в находящемся неподалеку канале. Устройство представляло собой закрытый с обеих сторон кусок трубы с запалом.

Бомба была завернута в целлофановый пакет и помещена внутрь пластиковой корзинки. У конца запала находилась подожженная противомоскитная спираль, которую к тому времени успел потушить дождь.

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление начальника Королевской полиции Таиланда Чактхипа Чайджинды, следователи пока не выяснили, когда именно была заложена бомба. Также пока не подтверждена связь этого инцидента с предыдущими тремя взрывами, прогремевшими в Бангкоке с начала апреля.

За день до обнаружения бомбы у станции Cultural Centre шеф полиции объявил, что полиция установила личности террористов, организовавших 22 мая взрыв в больнице Phramongkutklao Hospital, в результате которого пострадали 25 человек. Впрочем, какой-либо информации о подозреваемых господин Чайджинда не раскрыл.