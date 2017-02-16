В Бангкок направили запрос на продление часов работы Бангла-Роуд

Губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан подтвердил, что администрация провинции направила в столицу официальный запрос на продление разрешенных часов работы баров и клубов на Бангла Роуд до 4:00 утра.

16 Февраля 2017 17:13:45

Губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан. Фото: PR Dept

Запрос был подписан губернатором и отправлен в Бангкок 15 февраля, подтвердил глава Пхукета Чокчай Дечаморнтхан.

«Я отправил премьер-министру и в Министерство внутренних дел официальный запрос рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, с тем, чтобы его нормы были более подходящими для бизнеса и развлекательных заведения на Бангла-Роуд», – заявил «Новостям Пхукета» глава провинции.

По словам губернатора, о том, что клубы и бары Патонга давно настаивают на изменении законодательства, он узнал в первые месяцы работы.

«Через три месяца, после того как я прибыл на Пхукет, мне стало известно, что за прошедшие годы проблема постоянно становилась все серьезнее», – заявил он.

«Если нам удастся изменить закон в пользу бизнеса Патонга, тогда эти компании смогут предоставлять туристам услуги лучшего качества и в большем количестве – и рост доходов Таиланда будет огромен», – заявил губернатор.

Напомним, в понедельник, 30 января, полиция провела в Патонге показательную операцию и добилась закрытия всех заведений в 01:00 ночи, как того требует законодательство. Вслед за этим местный бизнес пришел в администрацию провинции с петицией о создании на Бангла-Роуд особой развлекательной зоны, где заведения могли бы работать до 4:00 утра, и впервые администрация провинции просьбу поддержала, пообещав выступить в качестве посредника между Ассоциацией развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) и правительством в Бангкоке. К настоящему моменту ночная жизнь на Бангла-Роуд вернулась к привычному графику.