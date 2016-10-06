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В Банг-Тао загорелся магазин Super Cheap

Персонал магазина полагает, что причиной пожара мог стать зажженный детьми бенгальский огонь.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Октября 2016 10:34:19

Полиция и экстренные службы района Чернг-Талей получили информацию о пожаре в магазине Super Cheap на Soi Bang Tao 15 около 16:00 среды, 4 октября.

Как рассказал подполковник полиции Рассада Кленгвонг, ликвидация возгорания заняла у пожарных около 20 минут, при этом работа специалистов затруднялась тем, что помещение магазина было полно дыма, и пожарным пришлось принимать специальные меры, чтобы позволить ему выйти. Впрочем, в результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники магазина заявили полицейским, что сперва заметили дым за одной из полок с товарами, затем показался небольшой огонь, и после этого пламя начало быстро распространяться. Ликвидировать возгорание собственными силами персонал Super Cheap не смог.

«Сотрудники рассказали нам, что перед возгоранием они видели пару детей, игравших с товарами. Они подозревают, что те могли зажечь бенгальский огонь прямо на полке в магазине и затем выбежать на улицу», – отметил подполковник Кленгвонг.

По его словам, криминалисты сейчас устанавливают, действительно ли пожар вызвала пиротехника. Магазин тем временем оценивает ущерб.

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