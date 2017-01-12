В академию триатлона BISP пришел железный тренер Серхио Борхес

Воспитанники академии планирую показать себя на мартовских соревнованиях по триатлону в Абу-Даби.

16 Января 2017 11:31:05

О спортивных достижения воспитанников British International School, Phuket (BISP) не слышал, пожалуй, только тот, кто не читает газет. The Phuket News, «Новости Пхукета» и другие издания практически в каждом номере пишут об успехах теннисистов, пловцов, футболистов и гольфистов BISP. В ближайшее время к этому списку может добавиться триатлон – комбинированный вид спорта, в котором спортсмены состязаются в плавании, езде на велосипеде и беге, причем этапы проходятся последовательно и без перерыва между друг другом.

В прошлом году BISP открыла собственную академию триатлона, возглавил которую опытный атлет и тренер Серхио Борхес. За плечами у него десятки соревнований Ironman и впечатляющие восемь квалификаций на Ironman World Championships. Чтобы оценить уровень соревнований, просто посмотрите на дистанции: заплыв на 3,86 км в открытой воде, велогонка на 180 км, а затем забег на марафонскую дистанцию в 42,2 км. Все это, разумеется, единым рывком без пауз на отдых. Изучению тонкостей подготовки к комбинированным соревнованиям Серхио посвятил двадцать лет жизни, получив за это время внушительное число официальных сертификатов.

BISP Triathlon Academy ставит перед собой три амбициозные задачи, которые вполне под стать личности тренера: подготовка атлетов Олимпийского уровня; подготовка профессиональных спортсменов; подготовка студентов к получению университетских стипендий за спортивный потенциал (что является распространенной практикой на западе).

В беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» тренер признался, что назначение вызывает у него сильные чувства.

«Академия триатлона BISP – это новая программа, которая пока еще достаточно мала. Сейчас у нас готовятся шесть атлетов: двое в рамках программы спортивного развития (Development Team) и четверо в рамках программы высоких достижений (High Performance Team)», – рассказывает Серхио.

«Впрочем, результаты за сезон 2016 говорят сами за себя: две победы и одно шестое место на октябрьских соревнованиях Junior ITU в Гонконге», – добавляет тренер.

Для Серхио нынешние результаты – лишь начало большого пути. Его цель – привлечь в академию талантливую молодежь из США и других зарубежных стран, а затем вырастить из них профессиональных триатлетов.

«Моя цель на ближайшее будущее – собрать в академии 20 атлетов и развивать High Performance Team. Я уже вижу большой потенциал со стороны спортсменов из Азии, Ближнего Востока и США, которые ищут спортивную программу наподобие той, что преподаем здесь мы», – говорит Серхио.

«Все, что я делаю, я делая со страстью. И это же я хочу передать моим подопечным», – добавляет он.

С собой в академию тренер принес не только страсть к спорту, но и опыт: 15 лет работы с университетскими командами, а также с молодежной сборной США до 23 лет.

«Я думаю, что мы еще далеки от высокого уровня, не только в нашей школе, но и в Азии в целом. Нужно не меньше трех-пяти лет постоянных и упорных тренировок, чтобы показывать хорошие результаты на международном уровне. Вся суть триатлона, как и многих других видов спорта, в постоянных тренировках и терпении. Требуется много времени, чтобы вырастить спортсмена Олимпийского стандарта», – объясняет Серхио.

Впрочем, пример других академий BISP показывает, что на Пхукете вполне можно создать школу, воспитанники которой будут брать призы на международных соревнованиях. Стоящая перед Серхио задача как раз и заключается в том, чтобы сделать BISP Triathlon Academy еще одной из этих школ. Причем проверку своих триатлетов тренер не откладывает.

«Прямо сейчас мы готовимся к гонке в Абу-Даби, которая пройдет в марте 2017 года [ITU World Cup], где наши атлеты будут выступать в дивизионах 12, 14 и 18 лет. Также же мы будем участвовать в местных гонках, плюс в январских соревнованиях в Сингапуре, чтобы поддерживать мотивацию и форму», – перечисляет он планы на ближайшие полгода.

«Я нацелен на долгосрочную работу здесь. Я приехал, чтобы остаться и сделать программу BISP Triathlon Academy лучшей, среди всех международных школ. Я всегда мечтал и всегда буду мечтать только по-крупному!» – улыбается тренер Серхио.

Подробнее о BISP Triathlon Academy можно узнать на www.bisphuket.ac.th/triathlon или написав письмо тренеру на [email protected] Следить за новостями можно на странице www.facebook.com/triathlonphuket.