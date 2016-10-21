В аэропорту Suvarnabhumi усилены меры безопасности
Госкорпорация Аэропорты Таиланда (АоТ) рекомендует пассажирам выезжать в аэропорт заранее ввиду дополнительных проверок.
TACC
21 Октября 2016 12:31:53
В аэропорту Suvarnabhumi усилены меры безопасности. Фото: PercyGermany
«Проводится дополнительная проверка безопасности силами полиции и военнослужащими. На блокпостах на подъезде к аэропорту проверяются все транспортные средства», – цитирует ТАСС заявление АоТ.
Пассажирам рекомендовано заложить дополнительный час на все процедуры.
Напомним, ранее правоохранительные органы Таиланда говорили о возможности взрывов в столице 25-30 октября. Аэропорт приводился в списке потенциальных целей.