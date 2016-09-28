В аэропорту Пхукета запустили шаттл для перепутавших терминалы

Руководство аэропорта призывает пассажиров проверять билеты перед выездом, чтобы не оказаться у неправильного терминала.

28 Сентября 2016 12:43:36

О том, что значительное число пассажиров путает новый и старый терминалы аэропорта – международный и внутренний соответственно – «Новости Пхукета» писали сразу после открытия нового комплекса (читайте здесь). Об этом корреспонденту редакции на условиях анонимности рассказал один из сотрудников Phuket International Ariport.

«Многие из пассажиров не знают, где проходить регистрацию на рейсы, а большинство таксистов по привычке высаживает клиентов у старого здания. Мы даже видели, как людям приходилось со всем своим багажом пешком добираться из одного терминала в другой», – заявил тогда собеседник редакции.

Как подтвердил «Новостям Пхукета» заместитель директора аэропорта Сомсак Пакдирак, путаница существует и сейчас, однако теперь между двумя терминалами курсируют автобусы-шаттлы, перевозящие пассажиров, которые прибыли не в то здание. Впрочем, удобнее все-таки сразу приезжать в нужный терминал, в связи с чем Сомсак Пакдирак призвал пассажиров проверять информацию на билетах перед тем, как отправляться в аэропорт. Международные рейсы, как подтвердил господин Пакдирак, обслуживаются в новом терминале.

«Если кто-то не уверен, является его рейс внутренним или международным, то информацию всегда можно уточнить в агентстве, где билет покупался», – добавил он.

По словам замдиректора Phuket International Ariport, соответствующая информация и инструкции будут размещены на сайте аэропорта.

«Все должно быть готово в следующем месяце», – пообещал Сомсак Пакдирак.

Кроме того, господин Пакдирак поделился с «Новостям Пхукета» схемой нового терминала, которую также планируется разместить на сайте и в самом терминале.

Напомним, что, кроме описанной выше путаницы, новый терминал столкнулся и с другой проблемой – очередями на иммиграционный контроль. Подробнее об этом читайте здесь.