В аэропорту Пхукета сменился директор

Руководившая аэропортом несколько лет Монруди Геттупхан с 5 июня была переведена на работу в Бангкок.

5 Июня 2017 11:29:12

Монруди Геттупхан во время визита на Пхукет министра транспорта. Фото: АоТ

Госпожа Геттупхан была назначена на должность старшего исполнительного вице-президента по стандартам в области аэропортов и авиации в госкорпорации Airports of Thailand. Приказ вступил в силу 5 июня.

В ближайшие дни на Пхукет должен прибыть новый директор аэропорта – бывший генеральный менеджер столичного комплекса Don Mueang Пхет Чан-Чарон, который станет директором Phuket International Airport, подтвердили «Новостям Пхукета» в госкорпорации.

Отметим, что последним публичным дело Монруди Геттупхан на посту директора аэропорта стало посещение в больнице 58-летнего Бунчи Санггуанама, который был госпитализирован после того, как в терминале внутренних авиалиний обвалилась секция навесного потолка (подробнее читайте здесь).