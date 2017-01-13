В аэропорту Пхукета починили подтекавшую крышу

В аэропорту Пхукета завершились работы по ремонту крыши в коридоре, соединяющем старый и новый терминалы.

13 Января 2017 15:24:15

Фото: Seang Prachachon Khon Phuket / Facebook

Работы начались незамедлительно после того, как выяснилось, что крыша коридора, ведущего из старого в новый терминал, начала подтекать.

Пользователи социальных сетей не прошли мимо этого события, и в интернете появились многочисленные снимки, на которых были видны тазы и ведра, стратегически расставленные в местах, где с потолка капала вода.

Директор аэропорта Монруди Геттупхан заверила, что ремонт уже проведен и ситуация не повторится. Также госпожа Геттупхан извинилась за доставленные неудобства.