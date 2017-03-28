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В аэропорту Пхукета изменят схему досмотра багажа

Руководство аэропорта Пхукета попробует решить проблему очередей за счет отказа от рентгеновского сканирования багажа на входе.

Новости Пхукета

28 Марта 2017 09:02:33

Фото: Achadtaya Chuenniran / Bangkok Posta
Фото: Achadtaya Chuenniran / Bangkok Posta

С 1 апреля аэропорт Пхукета откажется от сканирования багажа на входе в терминал. Улетающие с Пхукета пассажиры будут напрямую отправляться к стойкам регистрации, а их багаж будет проверяться рентгеновскими сканерами уже после его сдачи.

Сканирование будет происходить на транспортных лентах, по которым сумки и чемоданы доставляются к самолетам. Если в багаже обнаружится что-либо подозрительное, владелец будет об этом извещен, пишет Bangkok Post со ссылкой на заявление директора аэропорта Монруди Геттупхан.

«Встроенная система сканирования будет более удобна для пассажиров и уменьшит очереди на входе в терминал», – цитирует Bangkok Post слова госпожи Геттупхан.

Издание ничего не сообщает о том, как отказ от рентгеновского сканирования багажа на входе в терминал скажется на безопасности аэропорта.

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