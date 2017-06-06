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В аэропортах Таиланда увеличивается разрыв между плановой и реальной загрузкой

Госкорпорация Airports of Thailand (AoT) фиксирует увеличение разрыва между реальной загрузкой шести своих аэропортов и плановыми нормами.

Новости Пхукета

6 Июня 2017 14:40:34

Аэропорт Don Mueang (на фото) обслужил за год 34,7 млн пассажиров против проектных 30 млн. Загрузка мощностей составила 115,7%. В Suvarnabhumi показатель равен 123,3%. На Пхукете до ввода нового терминала – 183,8%. Фото: ThitiWannamontha
Аэропорт Don Mueang (на фото) обслужил за год 34,7 млн пассажиров против проектных 30 млн. Загрузка мощностей составила 115,7%. В Suvarnabhumi показатель равен 123,3%. На Пхукете до ввода нового терминала – 183,8%. Фото: ThitiWannamontha

Согласно данным АоТ за 2015-2016 фискальный год (с 1 октября по 30 сентября), пассажиропоток в пяти из шести аэропортов превышает показатели, заложенные при проектировании комплексов. В пределах нормы пассажиропоток только в Чианг-Рае. В обоих аэропортах Бангкока, на Пхукете, в Чианг-Мае и Хат-Яе реальные цифры превышают плановую пропускную мощность, сообщает Bangkok Post. При этом сложнее всего ситуация в Suvarnabhumi, Phuket International Airport и Don Mueang.

По данным АоТ шесть аэропортов госкорпорации (и одновременно главных воздушных ворот Таиланда) обслужили за 12 месяцев 120 млн пассажиров при проектной мощности в 96,6 млн. Рост суммарного пассажиропотока год к году составил 24,3%.

Рассчитанный на 45 млн пассажиров Suvarnabhumi обслужил за фискальный год 55,5 млн человек. Аэропорт Пхукета принял и отправил 14,7 млн пассажиров при плановой пропускной способности в 8 млн (такой планка была до ввода в эксплуатацию нового терминала, сейчас пропускная способность – 12,5 млн чел.). В столичном Don Mueang разрыв составил 34,7 млн против 30 млн.

За тот же период Чианг-Май обслужил 9,2 млн человек вместо плановых 8 млн, а небольшой аэропорт города Хат-Яй – 3,87 млн против 2,5 млн. Запас прочности есть только у аэропорта провинции Чианг-Рай. Комплекс рассчитан на 3 млн пассажиров, но за прошлый фискальный год он принял и отправил лишь 1,96 млн человек.

АоТ пока не фиксирует превышения пропускной мощности по количеству обслуженных за год рейсов, однако резерв остался небольшой. Шесть аэропортов Таиланда могут принять в час 186 рейсов, а реальный показатель 179, то есть уровень загрузки – 96,2%.

Bangkok Post пишет, что наиболее явно перегруженность аэропортов заметна в Suvarnabhumi, Don Mueang и Phuket International Airport. При этом газета отмечает, что АоТ не успевает достаточно оперативно вводить в строй новые мощности, чтобы угнаться за ростом числа рейсов и пассажиров. Газета отмечает недооценку темпов роста трафика, бюрократические препоны и догоняющий стиль планирования, когда официальные лица не играют на опережение, а реагируют на изменения, когда они уже произошли.

Согласно экспертным прогнозам, в этом фискальном году разрыв между пропускной способностью Suvarnabhumi и реальным трафиком может достигнуть 14 млн человек (ожидаемый пассажиропоток – 59 млн). При этом расширение аэропорта, включая строительство дополнительного терминала и взлетно-посадочной полосы, займет еще четыре года. Расширенный Suvarnabhumi сможет принимать и отправлять 60 млн человек в год, однако реальный пассажиропоток к тому моменту может вырасти до 90 млн. Что касается аэропорта Don Mueang, то увеличение его пропускной способности с 30 до 40 млн – это тоже вопрос не самого ближайшего времени. В качестве ориентира Bangkok Post называет 2022 год.

На загрузку тайских аэропортов – особенно Suvarnabhumi – уже обратила внимание Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), призвавшая власти Таиланда ускорить расширение аэропортов. После переговоров с представителями IAТА в Бангкоке министр транспорта Аркхом Темпиттаяапайситх признал, что расширение Suvarnabhumi движется «очень медленно» и нужно «незамедлительно принять меры». Однако до сих пор неизвестно, был ли ускорен процесс после заявления министра.

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