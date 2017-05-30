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В аэропортах Таиланда растет трафик

Трафик через главные аэропорты Таиланда продолжает расти на фоне увеличения турпотока в страну.

Новости Пхукета

30 Мая 2017 12:07:23

В аэропортах Таиланда растет трафик

Как сообщает TTR Weekly cо ссылкой на госкорпорацию Airports of Thailand (AoT), в январе-апреле включительно шесть ее аэропортов обслужили в общей сложности 46,03 млн пассажиров, из которых 25,95 млн были пассажирами международных рейсов.

Аэропорт Пхукета по-прежнему остается третьим по загруженности, уступая лишь столичным Don Mueang и Suvarnabhumi. За январь-апрель включительно Phuket International Airport обслужил 36,14 рейсов (чуть меньше 18,38 международных и 17,77 внутренних) и 6,09 млн пассажиров (3,39 млн и 2,71 млн соответственно).

Непосредственно в апреле Phuket International Airport обслужил 8,74 тыс. рейсов и 1,43 млн пассажиров. Количество принятых и отправленных самолетов выросло на 10,25% по сравнению с апрелем предыдущего года, количество пассажиров увеличилось на 13,43% на международных рейсах и на 12,52% на внутренних.

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