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В 5,4 км от Пхукета произошло небольшое землетрясение

Жители и гости острова Нака-Яй ощутили подземные точки во второй половине дня среды, 24 мая.

Новости Пхукета

24 Мая 2017 17:44:15

Иллюстрация: Сейсмологическое бюро Таиланда
Иллюстрация: Сейсмологическое бюро Таиланда

Сейсмологическое бюро Таиланда подтвердило факт землетрясения. Как указывается на сайте ведомства, оно произошло в 12:58. Эпицентр располагался примерно в 1 км к востоку от побережья Нака-Яй и в 5,4 км от Пхукета. Магнитуда была равна 3,4. Люди на Нака-Яй подземные толчки ощутили.

Напомним, что к востоку от Пхукета проходит разлом Клонг-Маруй, из-за чего в районе острова периодически происходят несильные землетрясения. К сколь-нибудь значительным разрушениям они пока еще не приводили (подробнее о землетрясениях на Пхукете читайте здесь). 

Примечательно, что накануне в аэропорту Пхукета прошли учения, в ходе которых персонал комплекса и экстренные службы отработали действия при землетрясении и угрозе цунами. Учения были признаны успешными.

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