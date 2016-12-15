Ужин с видом в Sunset Grill

Sunset Grill – тот самый случай, когда концепция настолько лаконична, что умещается в названии заведения.

21 Декабря 2016 10:47:57

Если вы убеждены, что хороший ужин немыслим без хорошего вида, то Sunset Grill – ваш выбор. Честно, этот ресторан – тот самый случай, когда концепция настолько лаконична, что умещается в названии заведения. Sunset Grill действительно специализируется на блюдах с гриля, а вид с террасы открывается без преувеличения роскошный.

Дорога до ресторана может оказаться непростой, если вы живете не в центральной части острова, но ожидающая в конце награда достойна усилий. Sunset Grill расположен при отеле Hyatt Regency Phuket Resort в Камале. Курортный комплекс представляет собой каскад жилых корпусов и вилл на склоне холма, а ресторан находится на самом верхнем ярусе. В часы заката панорама просто великолепная, а еще большей романтики в атмосферу привносят приглушенное освещение и свечи на всех столах. Единственный минус заключается в том, что сделать хорошую фотографию в Sunset Grill практически невозможно. Но это и не особо важно, поскольку мы все-таки говорим о ресторане, а не о фото-студии.

Кухней в Sunset Grill заведует итальянец Алессандро Мартинелли, и средиземноморские мотивы в меню прослеживаются весьма явно. Главный козырь шефа – блюда на открытом огне, которые готовятся прямо при гостях. Когда входишь в зал Sunset Grill, внимание сразу приковывают три вещи: рабочее место поваров слева, бар прямо перед тобой и умопомрачительный андаманский закат справа.

Зная об итальянских корнях шефа, я сразу согласился на предложенную закуску из помидоров с оливковым маслом и анчоусами. Да, это действительно самое простейшее блюдо, но когда за дело берется итальянец, в успехе можно не сомневаться. Пикантные солоноватые анчоусы; сочные томаты, очищенные в форме куба; немного масла и бальзамического уксуса, возможно, чеснок... и готово! А если на столе появится еще и свежий хлеб из пекарни Hyatt (а он появится), то лучшего начала ужина и не придумать. Не знаю, как это работает, но итальянцы действительно могут свести с ума простым сочетанием хлеба, масла, помидоров и анчоусов.

В качестве следующего блюда мне рекомендовали ребрышки барбекю, но я своевольно настоял на каре ягненка. Уверен, что свинина должна тоже была прекрасна, но баранина – это вкус детства, так что простите.

Ребрышки австралийского ягненка в Sunset Grill подают с обжаренным цельными луковичками шалота и сладким ягодным соусом. Я заказал ягненка средней прожарки, и повара попали в нее идеально. Мякоть была розовая и просто истекала соком при каждом укусе, так что Medium в Sunset Grill можно брать смело, команда поваров это слово понимает правильно.

Кстати, отдельное спасибо шефу и его коллегам за внимание к гарнирам. И спаржа с пармезаном, и даже картофельное пюре с чесночными чипсами были приготовлены с той же педантичностью, что и основные блюда.

Тем временем на стол прибыл главный герой вечера – внушительного вида поднос с дарами моря на гриле. Мне достались мидии, кальмары и осьминоги, рыба и даже лобстер. В этот момент я порадовался, что у меня есть, с кем разделить трапезу, поскольку это блюдо – минимум на двоих.

Что примечательно в ассорти Sunsett Grill, так это то, что характерный запах древесных углей чувствуется даже в блюдах с морепродуктами, которые готовятся весьма быстро и зачастую дымом пропитаться не успевают. В моем случае и лобстер, и рыба вполне успели, за что, наверное, надо благодарить именно шефа. Также приятно было увидеть среди предложенных соусов тайским нам чим к морепродуктам, который добавил местной аутентичности всему блюду.

Из десертов же стоит выделить два. Первый – это прекрасный крамбл с малиной и ревенем. Пожалуй, последнего ингредиента я не видел нигде с самого раннего детства, когда его частенько подавала на стол прабабушка. Второй десерт – манговое мороженое, которое по внешнему виду не отличимо от настоящего фрукта. Выдает себя блюдо только после того, как попробуешь первую ложку и ощутишь приятную прохладу. И пусть в плане десертов я скептик, это мороженое теперь точно в моем списке блюд, которые стоит повторить дома.

Ресторан Sunset Grill открыт с 12:00 до 15:00 (кроме вторников и воскресений) и с 18:00 до 22:00 (кроме вторников). Получить дополнительную информацию или заказать столик можно по телефону 076 231 234 или эл. почте [email protected]