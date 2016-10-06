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Ужин от шести шефов в Paresa назначили на 5 ноября

Среди прочих свою кухню представит легендарный Пауло де Соуза, который ранее работал в El Bulli.

10 Октября 2016 09:00:36

Не успела FIVERA дать финальный концерт в рамках благотворительной «Ночи оперы», как коллективу снова надо лететь на Пхукет. В начале ноября музыканты выступят на ужине от шести поваров в гостинице Paresa. Все собранные средства будут переданы приюту Phuket Barnhem Muang Mai.

В ужине от шести поваров (его еще называют «Ужином в 12 рук») в этом году примут участие следующие шефы: легендарный Пауло де Соуза Jumeira Hotels Dubai (ранее он работа в El Bulli); пхукетская звезда Алессандро Фрау из Acqua; владелец Suay в Пхукет-Тауне шеф Таммасак; шеф Джейми Вейкфорд из Bampot Restaurant; владелец и шеф-повар Les Diables Петер Веббер и Джорди Валлес из Paresa. Каждый из шефов приготовит по одной перемене блюд с тщательно подобранными напитками. Впрочем, само меню пока что держится в секрете.

Ужин от шести шефов пройдет в Paresa 5 ноября, сбор гостей и коктейли – с 18:30. Стоимостью участия – 5500 бат. Количество мест ограничено, забронировать билет и получить доп. информацию можно по электронной почте [email protected]

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