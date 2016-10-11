Узбекистан и Таиланд подписали соглашение о развитии туризма

Министр туризма и спорта Таиланда Кобкарн Ваттанаврангкун посетила Ташкент и приняла участие в Ташкентской международной туристической ярмарке.

11 Октября 2016 11:15:42

Медресе Барак-хана в Ташкенте. Фото: Ymblanter / Wikimedia Commons

В ходе мероприятия госпожа Ваттанаврангкун и председатель «Узбектуризма» Фаррух Ризаев подписали соглашение о сотрудничестве двух стран в туристической сфере.

«Цель соглашения – увеличение взаимного обмена туристами», – заявила госпожа Ваттанаврангкун. По ее словам, в 2015 году Таиланд посетили 15,6 тыс. граждан Узбекистана. Тайских граждан отправилось в Узбекистан 383 человека за тот же срок.

По мнению министра, незначительный объем турпотока из Таиланда в Узбекистан объясняется слабым информированием жителей королевства об этой стране.