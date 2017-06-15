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UWCT вручил дипломы первым выпускникам

В конце мая United World College Thailand (UWCT) на Пхукете выпустил первый класс – 18 юношей и девушек.

Новости Пхукета

17 Июня 2017 16:00:00

Первый выпуск United World College.
Первый выпуск United World College.

Школьников, получивших дипломы International Baccalaureate было ровно 18. Торжественная церемония открылась исполнение Королевского гимна, за которым последовала серия других выступлений, включая шоу африканских барабанов в исполнении учащихся 11 класса и традиционный тайский танец в исполнении младшеклассников.

Выпускников напутствовали завуч средней школы Маршалл Хьюгс и ставшая гостем церемонии Айеша Кханна, выпускница Гарварда и Колумбийского университета. Свое выступление она завершила напоминанием о том, что «мы живем в эру сотрудничества, а не в эру конкуренции», что в полной мере соответствует основополагающим принципам UWCT.

От лица школьников на выпускном вечере речь произнесла Бушра Шайкх. Она вручила руководителям школы подписанную всеми выпускниками присягу, в которой каждый из них обязался ежегодно вносить новый вклад в образовательную программу школы, чтобы все больше молодых людей могли получить образование в UWCT.

«UWCT дал мне семью в лице других школьников, учителей и наставников, открывших передо мной новые перспективы и вдохнувших в меня бесстрашие в достижении того, о чем мечтаю. Мне очень печально покидать этот дом, но я знаю, что именно к этому я и готовилась в последние два года. Дорогие люди, помогавшие мне во все эти дни, я хочу поблагодарить вас за то, что были здесь. UWCT научил меня с радостью принимать разнообразие и разрешать конфликты ради устойчивого мира. Это знанию останется со мной, какой бы путь я ни выбрала», – заявила Бушра Шайкх. С новой семьей сравнил колледж и выпускник Хем Лата Найал.

«Я жил в международном сообществе, где я общался, делил обед, был в постоянном контакте с людьми со всего мира. Это было как будто у меня появилась новая семья с друзьями, которых я нашел, и отношениями, которые построил. Падений и взлетов было много, но я учился на каждом из них. Это был путь перемен и множества новых опытов, который сделали меня тем, кто я есть сейчас. И я этим горжусь», – поделился ощущениями Хем Лата Найал.

Напомним, что в 2016 году школа PIA стала членом движения United World College и была переименована в UWCT. Проект United World College зародился в разгар холодной войны. Его основатели верили, что взаимное непонимание и враждебность можно преодолеть, если дать возможность молодежи разных стран лучше узнать и понять друг друга. На сегодняшний день движение UWC представлено 15 школами и колледжами, расположенными в пяти частях света. Один из ключевых элементов проекта – система грантов для студентов, имеющих высокий потенциал, но не располагающих средствами для получения дорогого образования. Стипендиаты отбираются национальными комитетами UWC своих стран, которых в настоящий момент насчитывается 140. Все студенты проживают в общежитиях на территории колледжей, и, по замыслу основателей движения, за два года становятся друзьями на всю жизнь. В своих учениках авторы проекта UWC видят будущих мировых лидеров, которые смогут преодолеть конфликты разных культур.

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