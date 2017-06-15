UWCT вручил дипломы первым выпускникам

В конце мая United World College Thailand (UWCT) на Пхукете выпустил первый класс – 18 юношей и девушек.

17 Июня 2017 16:00:00

Первый выпуск United World College.

Школьников, получивших дипломы International Baccalaureate было ровно 18. Торжественная церемония открылась исполнение Королевского гимна, за которым последовала серия других выступлений, включая шоу африканских барабанов в исполнении учащихся 11 класса и традиционный тайский танец в исполнении младшеклассников.

Выпускников напутствовали завуч средней школы Маршалл Хьюгс и ставшая гостем церемонии Айеша Кханна, выпускница Гарварда и Колумбийского университета. Свое выступление она завершила напоминанием о том, что «мы живем в эру сотрудничества, а не в эру конкуренции», что в полной мере соответствует основополагающим принципам UWCT.

От лица школьников на выпускном вечере речь произнесла Бушра Шайкх. Она вручила руководителям школы подписанную всеми выпускниками присягу, в которой каждый из них обязался ежегодно вносить новый вклад в образовательную программу школы, чтобы все больше молодых людей могли получить образование в UWCT.

«UWCT дал мне семью в лице других школьников, учителей и наставников, открывших передо мной новые перспективы и вдохнувших в меня бесстрашие в достижении того, о чем мечтаю. Мне очень печально покидать этот дом, но я знаю, что именно к этому я и готовилась в последние два года. Дорогие люди, помогавшие мне во все эти дни, я хочу поблагодарить вас за то, что были здесь. UWCT научил меня с радостью принимать разнообразие и разрешать конфликты ради устойчивого мира. Это знанию останется со мной, какой бы путь я ни выбрала», – заявила Бушра Шайкх. С новой семьей сравнил колледж и выпускник Хем Лата Найал.

«Я жил в международном сообществе, где я общался, делил обед, был в постоянном контакте с людьми со всего мира. Это было как будто у меня появилась новая семья с друзьями, которых я нашел, и отношениями, которые построил. Падений и взлетов было много, но я учился на каждом из них. Это был путь перемен и множества новых опытов, который сделали меня тем, кто я есть сейчас. И я этим горжусь», – поделился ощущениями Хем Лата Найал.

Напомним, что в 2016 году школа PIA стала членом движения United World College и была переименована в UWCT. Проект United World College зародился в разгар холодной войны. Его основатели верили, что взаимное непонимание и враждебность можно преодолеть, если дать возможность молодежи разных стран лучше узнать и понять друг друга. На сегодняшний день движение UWC представлено 15 школами и колледжами, расположенными в пяти частях света. Один из ключевых элементов проекта – система грантов для студентов, имеющих высокий потенциал, но не располагающих средствами для получения дорогого образования. Стипендиаты отбираются национальными комитетами UWC своих стран, которых в настоящий момент насчитывается 140. Все студенты проживают в общежитиях на территории колледжей, и, по замыслу основателей движения, за два года становятся друзьями на всю жизнь. В своих учениках авторы проекта UWC видят будущих мировых лидеров, которые смогут преодолеть конфликты разных культур.