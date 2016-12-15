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UWCT открыл отбор на грант

United World College Thailand (UWCT) объявил о начале отбора на получение первого образовательного гранта на трехлетнее обучение по программе UWС с получение диплома по стандартам международного бакалавриата IB.

Новости Пхукета

20 Декабря 2016 12:02:55

UWCT открыл отбор на грант

Гранты UWC распределяются между талантливыми детьми из неблагополучных категорий населения, и именно такого соискателя прямо сейчас ищет пхукетский филиал сети. Соискатель должен быть гражданином Таиланда, живущим на Пхукете. Возрастное ограничение – 14-16 лет (дата рождения – с 1 сентября 2000 года по 31 августа 2002).

Выбранный студент в августе 2017 года поступит в 10 класс UWCT, при этом колледж обеспечит все необходимое для обучения, включая размещение в пансионе, финансовую поддержку и поддержку с английским языком.

Заявки принимаются уже сейчас, для этого соискатель должен обратиться в UWCT. Личные собеседования с лучшими кандидатами состоятся 12-13 февраля, победитель будет объявлен 20 февраля. Подать заявку можно вплоть до 16 января. Так что, если у вас есть знакомая тайская семья с талантливым ребенком, то это может стать главным шансом для их дочери или сына.

Подать заявку можно через сайт uwcthailand.net/scholarship.

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