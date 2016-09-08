Маршрут нового шоссе в аэропорт утвержден и представлен жителям Пхукета

Протяженность дублера Thepkrassatri Rd. составит 22,7 км. Магистраль будет иметь по шесть полос движения в каждом направлении.

11 Сентября 2016 11:13:11

Департамент скоростных магистралей определился с маршрутом многополосного шоссе, которое к 2022 году должно связать аэропорт Пхукета с центральной частью острова. Об этом было объявлено на встрече с жителями Пхукета, состоявшейся 6 сентября в Phuket Rajabhat University.

Проект трассы-дублера еще в 2009 году предложил губернатор Вичай Прайса-Нгоб. Согласно его задумке, новое шоссе должно было пройти параллельно Thepkrassatri Rd. через Баан-Дон и Баан-Маник напрямую к Объездной дороге – Bypass Rd. В рамках этой концепции и работал Департамент скоростных магистралей.

Как пояснил инженер Пайсан Суванрак, изначально проектировщики склонялись к восьмиполосной дороге с четырьмя полосами в каждом направлении. Однако затем было принято решение добавить еще по две в каждую сторону (отдельно для мотоциклов и отдельно для велосипедов). В итоге новая магистраль должна иметь ширину около 80 м и в общей сложности 12 полос движения. Обойтись строительство должно в 5,5 млрд бат.

Протяженность дублера, согласно представленному проекту, составит 22,7 км. Трасса будет начинаться от Thalang Technical College на севере острова и пролегать к западу от Thepkrassatri Rd., проходя мимо природного заказника Банг-Кханун и памятника Героиням прямо к Ко-Кэу. Там новое шоссе будет вливаться в Bypass Rd. примерно в районе Premium Outlet. На пересечении дублера с другими дорогами будут организованы многоуровневые развязки.

Говоря о проекте дублера Thepkrasattri Rd., Департамент скоростных магистралей Пхукета уже отмечал, что перед планировщиками стоят сложные задачи. В частности, ранее ведомство указывало, что специалистам необходимо не только рассчитать последствия для экологии (и получить сертификат EIA), но, в частности, соблюсти требования в отношении минимальной дистанции до «исторических зон», которые присутствуют на пути. Кроме того, значительных затрат может потребовать выкуп земли под скоростную магистраль.

«Проектная команда ставит перед собой цель финализировать все планы к апрелю 2017 года, после чего приступить к строительству. Сдача нового шоссе в эксплуатацию ожидается в 2022 году», – заявил на встрече 6 сентября инженер Департамента скоростных магистралей Пайсан Суванрак.

«Мы хотим предоставить каждому возможность высказать свое мнение о проекте или поделиться советами. Информация, собранная официальными лицами на сегодняшней встрече, поможет в проектно-исследовательских работал», – пояснил цель встречи губернатор Пхукета Джамрон Типпаяпонгтада.