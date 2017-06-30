Утечка газа из баллона привела к пожару у рынка Chilva Market

Полиция установила причину пожара, произошедшего в среду, 28 июня, на Yaowarat Rd. в Самконге.

30 Июня 2017 11:31:25

Возгорание в ресторане Trang Racha произошло около полудня, когда в заведении находились владелец и двое посетителей.

Как рассказал полковник полиции Сакон Крайнара из полицейского участка Пхукет-Тауна, причиной пожара стала утечка газа из баллона в месте, где шланг крепится к редуктору. 53-летний владелец ресторана Понпаю Пходжаратракун попытался перекрыть газ, но пламя не позволило ему это сделать.

«Мы полагаем, что газ воспламенился от конфорки на плите», – заявил полковник Крайнара.

Попытки справиться с огнем при помощи огнетушителя результатов не принесли. Потушили его прибывшие вскоре пожарные. В результате пожара пострадала мебель в ресторане, а также припарованные рядом со зданием автомобиль и мотоцикл. Ущерб от пожара оценили примерно в 500 тыс. бат.

Пытавшийся перекрыть газ Понпаю Пходжаратракун был доставлен в больницу с ожогом руки. Кроме него никто не пострадал.