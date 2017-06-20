Ушла из жизни активистка Soi Dog Ивонн де Хаай Штекеленбург
Благотворительный фонд Soi Dog Foundation объявил об уходе из жизни активистки организации Ивонн де Хаай Штекеленбург.
Новости Пхукета
20 Июня 2017 10:33:15
«Soi Dog Foundation c прискорбием сообщает о том, что на прошлой неделе ушла их жизни Ивонн де Хаай Штекеленбург», – говорится в сообщении организации, полученном редакцией The Phuket News сегодня, 20 июня. В фонде отметили, что в последние месяцы Ивонн вела неравную борьбу с раком.
«Ивонн была одной из первых иностранных активисток, проявивших интерес к бездомным собакам Пхукета, и в течение многих лет, до самой смерти, она помогала прокормиться и передавала в приюты уличных собак – сперва в Phuket Animal Hospital, а в недавние годы – в Soi Dog Foundation», – подчеркнули представители фонда. В Soi Dog Foundation отметили, что Ивонн посвящала бродячим собакам все своей свободное время.
Похоронная церемония состоится в храме Wat Laem Petch в Патонге завтра, 21 июня. Начало церемонии – в полдень.