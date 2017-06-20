Ушла из жизни активистка Soi Dog Ивонн де Хаай Штекеленбург

Благотворительный фонд Soi Dog Foundation объявил об уходе из жизни активистки организации Ивонн де Хаай Штекеленбург.

20 Июня 2017 10:33:15

Фото: Soi Dog Foundation

«Soi Dog Foundation c прискорбием сообщает о том, что на прошлой неделе ушла их жизни Ивонн де Хаай Штекеленбург», – говорится в сообщении организации, полученном редакцией The Phuket News сегодня, 20 июня. В фонде отметили, что в последние месяцы Ивонн вела неравную борьбу с раком.

«Ивонн была одной из первых иностранных активисток, проявивших интерес к бездомным собакам Пхукета, и в течение многих лет, до самой смерти, она помогала прокормиться и передавала в приюты уличных собак – сперва в Phuket Animal Hospital, а в недавние годы – в Soi Dog Foundation», – подчеркнули представители фонда. В Soi Dog Foundation отметили, что Ивонн посвящала бродячим собакам все своей свободное время.

Похоронная церемония состоится в храме Wat Laem Petch в Патонге завтра, 21 июня. Начало церемонии – в полдень.