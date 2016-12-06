Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Университетская ярмарка прошла в BISP

В середине ноября в British International School Phuket состоялась ежегодная ярмарка ВУЗов, участие в которой на этот раз приняли 36 высших учебных заведений со всего мира.

6 Декабря 2016 10:19:58

Лондонский King's College был лишь одним среди многочисленных участников BISP Higher Education Fair.
Лондонский King's College был лишь одним среди многочисленных участников BISP Higher Education Fair.

Одной из особенностей BISP Higher Education Fair является то, что возможность узнать о перспективах обучения в престижных университетах в ходе ярмарки имеют не только учащиеся BISP, но и старшеклассники из других международных школ. Всем им рано или поздно придется принимать решение о том, где продолжать образование, и выбор нужно делать заранее. Об этом «Новостям Пхукета» рассказал советник BISP по работе с университетами Дейл Форд. Все дело в том, что в разных странах ВУЗы ориентируются на разные показатели студентов.

«Хотя основная целевая аудитория университетской ярмарки – это студенты 12 и 13 годов обучения, учащиеся 10 и 11 классов вместе с родителями также могут поговорить с представителями колледжей. Информация о требованиях ВУЗов может стать мотивирующим фактором в учебе, поскольку ученики понимают, что их результаты в средней школе способны отразиться на возможностях поступления в университет в дальнейшем», – объясняет господин Форд. По его словам, в BISP ориентирование и подготовку к выбору университета начинают еще в 10 классе, за четыре года до того, как ученик закончит школу.

«Для некоторых университетов, особенно в Великобритании, может быть важным, чтобы абитуриент взял определенную комбинацию предметов в рамках программы Международного бакалавриата (IB) и заработал по ним нужные баллы, которые зависят от того, предмета которые соискатель хочет изучать в дальнейшем. Раннее ориентирование позволяет старшеклассникам сделать подходящий выбор дисциплин», – говорит Форд.

«В США, однако же, более важны внутришкольные оценки. Там результаты IB менее значимы, чем успеваемость за четыре последних года, начиная с 10 класса. Знать, что внутренние оценки имеют значение – это важно», – продолжает советник.

«Но в конечном итоге все университеты хотя одного и того же. Они ищут студентов, которые преуспеют у них как в академическом плане, так и в общественном. А лучший индикатор будущего успеха в учебе – это предыдущий успех в средней школе», – заключает Дейл Форд.

В ходе университетской ярмарки в BISP старшеклассники могут послушать презентации, рассказывающие об учебе в конкретных вузах, и пообщаться один на один с представителями колледжей.

«В этот раз были предложены презентации о том, как выглядит изучение отрасли гостеприимства, инженерного дела, бизнеса, искусства и массовых коммуникаций. Одновременно с рассказом о том, какие варианты учебы существуют в разных странах», – говорит Форд.

При этом в BISP поддерживают участие в ярмарке учащихся из других международных школ, поскольку это повышает привлекательность ярмарки в глазах ВУЗов.

«Они охотнее приедут на Пхукет, если смогут сразу получить здесь доступ к широкой аудитории на одной площадке, вместо того, чтобы приходить в каждую школу по отдельности», – поясняет Форд.

«Мы ожидаем роста числа университетов-участников в будущие годы, поскольку ВУЗы постепенно узнают качественных абитуриентах на Пхукете», – говорит он.

BISP проводит ежегодную Higher Education Fair в конце осени, примерно в октябре или ноябре. «Новости Пхукета» опубликуют анонс следующего мероприятия, когда организаторы определятся с датой его проведения и другими деталями.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.