Университетская ярмарка прошла в BISP В середине ноября в British International School Phuket состоялась ежегодная ярмарка ВУЗов, участие в которой на этот раз приняли 36 высших учебных заведений со всего мира. 6 Декабря 2016 10:19:58 Лондонский King's College был лишь одним среди многочисленных участников BISP Higher Education Fair. Одной из особенностей BISP Higher Education Fair является то, что возможность узнать о перспективах обучения в престижных университетах в ходе ярмарки имеют не только учащиеся BISP, но и старшеклассники из других международных школ. Всем им рано или поздно придется принимать решение о том, где продолжать образование, и выбор нужно делать заранее. Об этом «Новостям Пхукета» рассказал советник BISP по работе с университетами Дейл Форд. Все дело в том, что в разных странах ВУЗы ориентируются на разные показатели студентов. «Хотя основная целевая аудитория университетской ярмарки – это студенты 12 и 13 годов обучения, учащиеся 10 и 11 классов вместе с родителями также могут поговорить с представителями колледжей. Информация о требованиях ВУЗов может стать мотивирующим фактором в учебе, поскольку ученики понимают, что их результаты в средней школе способны отразиться на возможностях поступления в университет в дальнейшем», – объясняет господин Форд. По его словам, в BISP ориентирование и подготовку к выбору университета начинают еще в 10 классе, за четыре года до того, как ученик закончит школу. «Для некоторых университетов, особенно в Великобритании, может быть важным, чтобы абитуриент взял определенную комбинацию предметов в рамках программы Международного бакалавриата (IB) и заработал по ним нужные баллы, которые зависят от того, предмета которые соискатель хочет изучать в дальнейшем. Раннее ориентирование позволяет старшеклассникам сделать подходящий выбор дисциплин», – говорит Форд. «В США, однако же, более важны внутришкольные оценки. Там результаты IB менее значимы, чем успеваемость за четыре последних года, начиная с 10 класса. Знать, что внутренние оценки имеют значение – это важно», – продолжает советник. «Но в конечном итоге все университеты хотя одного и того же. Они ищут студентов, которые преуспеют у них как в академическом плане, так и в общественном. А лучший индикатор будущего успеха в учебе – это предыдущий успех в средней школе», – заключает Дейл Форд. В ходе университетской ярмарки в BISP старшеклассники могут послушать презентации, рассказывающие об учебе в конкретных вузах, и пообщаться один на один с представителями колледжей. «В этот раз были предложены презентации о том, как выглядит изучение отрасли гостеприимства, инженерного дела, бизнеса, искусства и массовых коммуникаций. Одновременно с рассказом о том, какие варианты учебы существуют в разных странах», – говорит Форд. При этом в BISP поддерживают участие в ярмарке учащихся из других международных школ, поскольку это повышает привлекательность ярмарки в глазах ВУЗов. «Они охотнее приедут на Пхукет, если смогут сразу получить здесь доступ к широкой аудитории на одной площадке, вместо того, чтобы приходить в каждую школу по отдельности», – поясняет Форд. «Мы ожидаем роста числа университетов-участников в будущие годы, поскольку ВУЗы постепенно узнают качественных абитуриентах на Пхукете», – говорит он. BISP проводит ежегодную Higher Education Fair в конце осени, примерно в октябре или ноябре. «Новости Пхукета» опубликуют анонс следующего мероприятия, когда организаторы определятся с датой его проведения и другими деталями.